В США заговорили о сокращении помощи Украине

В преддверии промежуточных выборов в Конгресс США в Республиканской партии наметился раскол по вопросу дальнейшей помощи Украине.

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Об этом пишет издание Politico.

Так, лидер Республиканской партии в Палате представителей США Кевин Маккарти выразил намерение сократить помощь Украине, если партия победит на промежуточных выборах в ноябре.

"Я думаю, что люди будут сидеть в условиях рецессии, и они не будут выписывать Украине чек", - сказал Маккарти.

Он также объяснил идею сокращения помощи тем, что "администрация президента США Джо Байдена игнорирует внутренние вопросы, которые Республиканская партия считает приоритетными".

Издание пишет, что комментарии Маккарти вызвали противоречия среди республиканцев. Многие из них не хотят отказываться от финансовых обязательств перед Украиной.

Отмечается, что Республиканская партия делится на два лагеря: тех, кто хочет сильно ограничить поток военной помощи Украине, и тех, кто поддерживает помощь Киеву.

Politico подчеркивает, что Белый дом считает, что если военная помощь Украине прекратится, она может проиграть войну России. Это негативно повлияет на поддержку Республиканской партии среди американских избирателей. Поэтому Белый дом рассчитывает на союзников в Конгрессе, в том числе среди республиканцев.

Издание пишет, что республиканцы и демократы в целом хотят видеть дополнительный надзор и подотчетность, когда речь идет об оружии и оборудовании, которые США посылают в Украину. Они также хотят, чтобы европейские страны оказали большую поддержку, чтобы США не несли на себе все финансовое бремя.

Напомним, 14 октября президент США Джо Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине на $725 млн. Он будет включать боеприпасы для HIMARS, медицинское оборудование и транспортные средства.

В целом США уже выделили Украине военной помощи примерно на $17,6 млрд с начала полномасштабного вторжения РФ.