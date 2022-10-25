Конгрессмены призвали Байдена начать прямые переговоры с РФ для завершения войны в Украине

30 конгрессменов от Демократической партии обратились с письмом к президенту США Джозефу Байдену, призвав его усилить дипломатический диалог с РФ, чтобы договориться с ней о прекращении войны в Украине.

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Об этом сообщает The Washington Post.

Однопартийцы президента США глубоко озабочены тем, что Вашингтон не ведет регулярного диалога с Москвой для прекращения затяжной войны, и напоминают о ее глобальных последствиях – вплоть до роста цен в Соединенных Штатах и опасности ядерного удара РФ.

"Мы призываем вас объединить военную и экономическую поддержку, которую США оказали Украине, с активным дипломатическим толчком, удвоив усилия по поиску реалистических рамок для прекращения огня", - говорится в письме конгрессменов.

Законодатели подчеркнули, что не питают иллюзий по поводу незаконного вторжения РФ в Украину и нелегитимных попыток России аннексировать украинскую территорию.

"Однако, если есть способ покончить с войной с сохранением свободной и независимой Украины, США обязаны использовать все дипломатические средства для поддержки такого решения, которое будет приемлемым для украинского народа", - отмечают конгрессмены.

Письмо подписали некоторые из самых известных представителей демократов в Конгрессе, в частности, Джейми Раскин, Александрия Окасио-Кортес, Кори Буш и Ильхан Омар. Это первый подобный призыв к администрации Байдена за восемь месяцев полномасштабного вторжения России в Украину.

Отметим, Джо Байден заявил, что он обеспокоен тем, что обязательства США по поддержке Украины могут пошатнуться, если республиканцы снова возьмут контроль над Палатой представителей.

Напомним, ранее лидер республиканцев в Палате представителей Кевин Маккарти заявил, что если Республиканская партия выиграет выборы, они, возможно, не будут такими готовыми оказывать помощь Украине, переживающей боевые действия.

Поэтому сейчас американские конгрессмены обсуждают принятие законопроекта, который будет гарантировать продолжение поддержки Украины в 2023 году, даже если результаты промежуточных выборов в Палату представителей приведут к уменьшению такой поддержки .

Так, Конгресс США может до января принять закон о помощи Киеву до $50 млрд. Деньги будут распределены на весь 2023 год.