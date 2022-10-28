Кулеба пригласил в Изюм конгрессменов США, призывавших к переговорам с РФ

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба раскритиковал призывы отдельных конгрессменов США по поводу прямых переговоров с РФ и пригласил их в Изюм, где после деоккупации нашли одно из самых больших захоронений с начала войны.

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Об этом министр заявил в интервью ТСН.

"Каких доказательств им не хватает, чтобы понять, что с президентом Путиным нет смысла вести сейчас переговоры, потому что он настроен исключительно на войну. Всех адвокатов этой точки зрения, независимо от их принадлежности, просто приглашаю в Украину. Пусть приедут, мы их отвезем в Изюм. Пусть спустятся в раскопанную могилу, из которой достали замученного россиянами украинца, пусть постоят там две минуты. Затем возвращаются к себе в столицу и думают, какую позицию им произносить", – сказал Кулеба.

Он отметил, что у Украины достаточно сил, чтобы ставить на место людей, которые заявляют о переговорах с Путиным.

"Наша позиция очень четкая: вы, если уже начинаете такие вещи говорить, если вы считаете себя такими крутыми – независимо от того, к какому политическому лагерю вы принадлежите – вы не играйте в дипломатию, вы говорите прямо: мы хотим, чтобы Россия победила, чтобы еще больше женщин было изнасиловано в Украине российскими солдатами, чтобы еще больше массовых могил с замученными могилами появилось", - добавил министр.

Изюм Харьковской области, который был оккупирован с апреля, 10 сентября был освобожден бойцами ВСУ и 14 сентября при участии президента Владимира Зеленского над горсоветом был поднят государственный флаг. В освобожденном от оккупантов городе нашли одно из самых больших захоронений с начала полномасштабной войны.

Напомним, 30 конгрессменов от Демократической партии обратились с письмом к президенту США Джозефу Байдену, призвав его усилить дипломатический диалог с РФ, чтобы договориться с ней о прекращении войны в Украине. Позже это письмо отозвали.

Невозможность переговоров Украины с действующим президентом РФ Путиным закреплена указом президента Владимира Зеленского. В то же время он допускал такие переговоры после смены власти в России.