В МИДе ответили Лаврову на предложение о переговорах

Заявление министра иностранных дел страны-агрессора РФ Сергея Лаврова о готовности к переговорам есть не что иное, как очередной дымовой занавес, чтобы выиграть время на фоне поражений российской армии.

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Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, комментируя заявление Лаврова о том, что Россия якобы готова обсуждать с Западом реалистические предложения по Украине.

"Единственным реалистическим предложением должно быть немедленное прекращение Россией войны против Украины и вывод российских войск с украинской территории за пределы границ по состоянию на 1991 год", - отметили в МИД.

В ведомстве подчеркнули, что тот, кто действительно стремится к переговорам, не уничтожает энергетическую систему страны, чтобы ее население замерзло зимой, не занимается массовыми казнями гражданских людей, не обстреливает жилые кварталы, не объявляет мобилизацию дополнительных 300 тыс. военнослужащих, не блокирует поставки зерновых, не выдвигает ультиматумов.

В МИД подчеркнули, что заявление Лаврова о готовности к переговорам является не что иным, как очередным дымовым занавесом, чтобы выиграть время на фоне поражений российской армии.

"Пока Россия продолжает совершать преступления в Украине, ответ должен быть один – на поле боя", – отметил Николенко.

В МИД поблагодарили международных партнеров, стоящих бок о бок с Украиной в ее борьбе за существование.

"Только совместными решительными усилиями можно остановить Россию, которая представляет угрозу миру и безопасности не только Европы, но и мира", - подчеркивают в МИД.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что лидер страны-агрессора Владимир Путин все еще готов к переговорам по Украине.

По словам Лаврова, Россия готова говорить с Западом, если он будет обращаться в РФ "с реалистичными предложениями".

Глава МИД РФ также напомнил, что Путин не раз говорил о том, что РФ никогда не отказывалась и не отказывается от переговоров, а отказывается якобы Украина.

Отметим, что 86% украинцев считают, что нужно продолжать вооруженную борьбу, даже если Россия не прекратит обстреливать украинские города, а не переходить к переговорам. Только 10% граждан Украины выступают за переговоры, даже если придется пойти на уступки России.

Напомним, невозможность переговоров Украины с действующим президентом РФ Путиным закреплена указом президента Владимира Зеленского. В то же время он допускал такие переговоры после смены власти в России.