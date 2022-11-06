США частно просят Украину продемонстрировать готовность к переговорам с РФ – WP

Администрация президента США Джо Байдена в частном порядке призывает украинских лидеров продемонстрировать готовность к переговорам с Россией.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

В частности, США просят официальный Киев отказаться от публичного отказа участвовать в мирных переговорах, пока президентом РФ является Владимир Путин.

По информации издания, это направлено не на то, чтобы посадить Украину и РФ за стол переговоров, а чтобы обеспечить поддержку стран, граждане которых могут волноваться из-за перспективы войны на долгие годы.

Хотя американские чиновники разделяют оценку своих украинских коллег, что Путин несерьезно относится к переговорам, они признают, что запрет Зеленского на переговоры с ним создал беспокойство в некоторых частях Европы, Африки и Латинской Америки, где разрушительное влияние войны на доступность и стоимость пищи и топлива ощущается наиболее остро.

"Усталость от Украины – это реальная проблема для некоторых наших партнеров" , - цитирует издание одного из американских чиновников.

Напомним, невозможность переговоров Украины с действующим президентом РФ Путиным закреплена указом президента Владимира Зеленского. В то же время он допускал такие переговоры после смены власти в России.

Отметим, что 86% украинцев считают, что нужно продолжать вооруженную борьбу, даже если Россия не прекратит обстреливать украинские города, а не переходить к переговорам. Только 10% граждан Украины выступают за переговоры, даже если придется пойти на уступки России.