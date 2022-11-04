Радник Байдена з нацбезпеки прибув до Києва

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак 4 листопада провів зустріч у форматі тет-а-тет із радником президента США з питань національної безпеки Джейком Салліваном, який прибув з неанонсованим візитом до Києва.

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Про це повідомила пресслужба ОП.

"Я знаю, як ви особисто, Президент Байден і ваша команда глибоко знаєте все, що відбувається. Ми хочемо ще раз подякувати американському народу, Президенту Байдену та його адміністрації, Конгресу, обом партіям за велику допомогу й підтримку. Без цього було б неможливим для нас протягом восьми місяців не лише обороняти нашу країну, а й рухатися вперед, звільняти наші території", – сказав Єрмак за підсумками розмови.

У відкритому форматі Єрмак і Салліван провели зустріч разом з заступником керівника ОП Романом Машовецьким, Андрієм Сибіга, Ростиславом Шурма та Ігорем Жовква, начальником Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирилом Будановим, міністром інфраструктури України Олександром Кубраковим, міністром енергетики України Германом Галущенком, головою Фонду державного майна Рустемом Умеровим.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та представники вищого військового командування України долучилися до розмови за допомогою відеозв’язку.

Саллівану розповіли про ситуацію на фронті та про наслідки російських ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури України.

Після зустрічі з Єрмаком, як згодом повідомили в ОП, Саллівана прийняв президент Володимир Зеленський.

Сторони обговорили питання подальшої підтримки нашої країни з боку США для оборони та звільнення української території від окупантів, підвищення спроможностей нашої держави для захисту критичної інфраструктури, фінансову та гуманітарну підтримку, посилення санкцій проти держави-агресора – Російської Федерації та консолідацію міжнародної підтримки України.

Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен також відвідував столицю України для обговорення питання військової допомоги, не повідомляючи про візит наперед.

Нагадаємо, поки Салліван проводив переговори з Єрмаком, Міністерство оборони США оголосило про новий пакет військової допомоги Україні на 400 мільйонів доларів у рамках Ініціативи сприяння безпеці в Україні (USAI).

До нього входять, зокрема, 45 танків Т-72, 250 БТР M1117, 40 бронекатерів, 1100 дронів Phoenix Ghost, системи ППО Hawk тощо.