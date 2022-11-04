Советник Байдена по нацбезопасности прибыл в Киев

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак 4 ноября провел встречу в формате тет-а-тет с прибывшим с неанонсированным визитом в Киев советником президента США по вопросам национальной безопасности Джейком Салливаном.

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Об этом сообщила пресс-служба ОП.

"Я знаю, как вы лично, Президент Байден и ваша команда глубоко знаете все происходящее. Мы хотим еще раз поблагодарить американского народа, Президента Байдена и его администрацию, Конгресс, обеих партий за большую помощь и поддержку. Без этого было бы невозможным для нас в течение восьми месяцев не только защищать нашу страну, но и двигаться вперед, освобождать наши территории», – сказал Ермак по итогам разговора.

В открытом формате Ермак и Салливан провели встречу вместе с заместителем руководителя ОП Романом Машовецким, Андреем Сибигом, Ростиславом Шурма и Игорем Жовква, начальником Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кириллом Будановым, министром инфраструктуры Украины Александром Кубраковым, министром энергетики государственного Герман имущества Рустемом Умеровым.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и представители высшего военного командования Украины присоединились к разговору с помощью видеосвязи.

Салливану рассказали о ситуации на фронте и последствиях российских ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры Украины.

После встречи с Ермаком, как впоследствии сообщили в ОП, Салливана принял президент Владимир Зеленский.

Стороны обсудили вопросы дальнейшей поддержки нашей страны со стороны США для обороны и освобождения украинской территории от оккупантов, повышения возможностей нашего государства для защиты критической инфраструктуры, финансовой и гуманитарной поддержки, усиления санкций против государства-агрессора – Российской Федерации и консолидации международной поддержки Украины.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен также посещал столицу Украины для обсуждения вопроса военной помощи, не сообщая о визите заранее.

Напомним, пока Салливан проводил переговоры с Ермаком, Министерство обороны США объявило о новом пакете военной помощи Украине на 400 миллионов долларов в рамках Инициативы содействия безопасности в Украине (USAI).

В него входят, в частности, 45 танков Т-72, 250 БТР M1117, 40 бронекатеров, 1100 дронов Phoenix Ghost, системы ПВО Hawk и т.д.