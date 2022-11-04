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Советник Байдена по нацбезопасности прибыл в Киев
Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак 4 ноября провел встречу в формате тет-а-тет с прибывшим с неанонсированным визитом в Киев советником президента США по вопросам национальной безопасности Джейком Салливаном.
Об этом сообщила пресс-служба ОП.
"Я знаю, как вы лично, Президент Байден и ваша команда глубоко знаете все происходящее. Мы хотим еще раз поблагодарить американского народа, Президента Байдена и его администрацию, Конгресс, обеих партий за большую помощь и поддержку. Без этого было бы невозможным для нас в течение восьми месяцев не только защищать нашу страну, но и двигаться вперед, освобождать наши территории», – сказал Ермак по итогам разговора.
В открытом формате Ермак и Салливан провели встречу вместе с заместителем руководителя ОП Романом Машовецким, Андреем Сибигом, Ростиславом Шурма и Игорем Жовква, начальником Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кириллом Будановым, министром инфраструктуры Украины Александром Кубраковым, министром энергетики государственного Герман имущества Рустемом Умеровым.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и представители высшего военного командования Украины присоединились к разговору с помощью видеосвязи.
Салливану рассказали о ситуации на фронте и последствиях российских ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры Украины.
После встречи с Ермаком, как впоследствии сообщили в ОП, Салливана принял президент Владимир Зеленский.
Стороны обсудили вопросы дальнейшей поддержки нашей страны со стороны США для обороны и освобождения украинской территории от оккупантов, повышения возможностей нашего государства для защиты критической инфраструктуры, финансовой и гуманитарной поддержки, усиления санкций против государства-агрессора – Российской Федерации и консолидации международной поддержки Украины.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен также посещал столицу Украины для обсуждения вопроса военной помощи, не сообщая о визите заранее.
Напомним, пока Салливан проводил переговоры с Ермаком, Министерство обороны США объявило о новом пакете военной помощи Украине на 400 миллионов долларов в рамках Инициативы содействия безопасности в Украине (USAI).
В него входят, в частности, 45 танков Т-72, 250 БТР M1117, 40 бронекатеров, 1100 дронов Phoenix Ghost, системы ПВО Hawk и т.д.