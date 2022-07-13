У Чернігівській області встановлюють три модульні містечка

Для мешканців Чернігівської області продовжується влаштування модульного містечка у селі Новоселівка.

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Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Разом із міністрами сьогодні оглянули перші встановлені 180 будиночків. Це допомога від уряду Польщі, за яку ми дуже вдячні нашим польським друзям", - зазначив Шмигаль.

За його словами, також закінчується монтаж другого модульного містечка, а через тиждень очікується встановлення нових моноблоків для третього.

"Ці три модульні містечка зможуть прийняти людей, що залишилися без житла з Чернігова та околиць", - підкреслив Шмигаль.

Зазначимо, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук зазначила, що до початку зими Україна намагається зробити все, щоб якнайбільше українців, які втратили будинки через російську агресію, були забезпечені житлом.

Але зараз багато внутрішньо переміщених осіб тимчасово проживають у школах, лікарнях, санаторіях та інших місцях компактного проживання, які притулили людей у перші дні та тижні повномасштабної війни. Але останніми днями в Мінреінтеграції надходять скарги на те, що деякі установи почали виселяти переселенців.