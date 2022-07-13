В Черниговской области устанавливают три модульных городка

Для жителей Черниговской области продолжается устройство модульного городка в селе Новоселовка.

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Об этом сообщил премьер министр Украины Денис Шмыгаль.

"Вместе с министрами сегодня осмотрели первые установленные 180 домиков. Это помощь от правительства Польши, за которую мы очень благодарны нашим польским друзьям", - отметил Шмыгаль.

По его словам также заканчивается монтаж второго модульного городка, а через неделю ожидается установка новых моноблоков для третьего.

"Эти три модульных городка смогут принять оставшихся без жилья людей из Чернигова и окрестностей", - подчеркнул Шмыгаль.

Отметим, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук отметила, что к началу зимы Украина пытается сделать все, чтобы как можно больше украинцев, потерявших дома из-за российской агрессии, были обеспечены жильем.

Но сейчас многие внутренне перемещенные лица временно проживают в школах, больницах, санаториях и других местах компактного проживания, приютивших людей в первые дни и недели полномасштабной войны. Но в последние дни в Минреинтеграции поступают жалобы на то, что некоторые учреждения стали выселять переселенцев.