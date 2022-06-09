"Укрзалізниця" відновлює електричку Київ - Васильків, що до війни встигла пропрацювати два місяці

"Укрзалізниця" з 14 червня відновлює курсування електропоїздів на напрямку Київ - Васильків-2. Як повідомляється у Telegram-каналі держкомпанії, курсувати буде п'ять пар поїздів щоденно. Придбати квитки на поїзд можна в залізничних касах та чат-боті. Розклад руху на цьому маршруті буде наступним:

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Нагадаємо, що пасажирське сполучення по тупиковій лінії між станціями Васильків-1 у селищі Калинівка та Васильків-2 поряд з центром однойменного міста було запущене в рамках проєкту Kyiv City Express лише в кінці 2021 році.

До цього лінія багато років використовувалася лише в якості під'їзного шляху до підприємств Василькова, розташованих поруч із залізницею. В червні 2021 року місто та Південно­Західна залізниця домовилися про відновлення пасажирського сполучення.

Вже за півроку лінія була реконструйована та електрифікована, а на станції Васильків-2 було збудовано пасажирську нову платформу. Перший рейс на маршруті було відправлено 29 грудня 2021 року.

Однак вже через два місяці сполучення припинилося, а на платформі були демонтовані електронні табло: причиною стало російське військове вторгнення в Україну, зокрема окупація армією РФ частини Київської області та ведення бойових дій у безпосередній близькості до залізниці.

Зазначимо при цьому, що напередодні "Укрзалізниця" "для підвищення безпеки пасажирів" встановила рамки металошукачів на залізничному вокзалі Києва.