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Транспорт
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"Укрзализныця" восстанавливает электричку Киев - Васильков, успевшую поработать до войны лишь два месяца

"Укрзализныця" восстанавливает электричку Киев - Васильков, успевшую поработать до войны лишь два месяца
Фото: Укрзализныця

"Укрзализныця" с 14 июня возобновляет курсирование электропоездов на направлении Киев – Васильков-2. Как сообщается в Telegram-канале госкомпании, курсировать будет пять пар поездов ежедневно. Купить билеты на поезд можно в железнодорожных кассах и чат-боте. Расписание движения на этом маршруте будет следующим:

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Фото 2 — "Укрзализныця" восстанавливает электричку Киев - Васильков, успевшую поработать до войны лишь два месяца

Напомним, что пассажирское сообщение по тупиковой линии между станциями Васильков-1 в поселке Калиновка и Васильков-2 рядом с центром одноименного города было запущено в рамках проекта Kyiv City Express лишь в конце 2021 года.

До этого линия много лет использовалась только в качестве подъездного пути к предприятиям Василькова, расположенным рядом с железной дорогой. В июне 2021 года город и Юго-Западная железная дорога договорились о возобновлении пассажирского сообщения.

Уже через полгода линия была реконструирована и электрифицирована, а на станции Васильков-2 была построена пассажирская новая платформа. Первый рейс на маршруте был отправлен 29 декабря 2021 года.

Однако уже через два месяца сообщение прекратилось, а на платформе были демонтированы электронные табло: причиной стало российское военное вторжение в Украину, в частности, оккупация армией РФ части Киевской области и ведение боевых действий в непосредственной близости от железной дороги.

Отметим при этом, что накануне "Укрзализныця" "для повышения безопасности пассажиров" установила рамки металлоискателей на железнодорожном вокзале Киева.

Автор:
Тимофей Беспятов