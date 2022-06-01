У Бородянці відкрили перше у Київській області модульне містечко для людей, що втратили житло (ФОТО)

У селищі Бородянка Київської області 1 червня відкрили перше у регіоні модульне містечко для внутрішньо переміщених осіб. Як повідомляє Міністерство розвитку громад та територій, на відкритті були присутні глава відомства Олексій Чернишов разом із прем'єр-міністром Польщі, яка передала модульне містечко, Матеушем Моравецьким.

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Модульне містечко дозволить тимчасово розселити 352 особи, серед яких жінки, діти та люди похилого віку, які після окупації залишилися без даху над головою. Воно складається з чотирьох моноблоків по 40 модулів кожний.

Містечко включає житлові та санітарні модулі (туалет/душ), пральні, столові, ігрові та адміністративні модулі, має освітлення та опалення, а також повністю мебльоване. Нагадаємо, що розташоване воно на території стадіону.

Це містечко, як і попередні, встановлені у Львові, було передано урядом Польщі безкоштовно, включаючи доставку, складання та меблювання. За словами Чернишова, такі містечка в Київській області заплановано встановити в Бучі, Макаріві, Іванкові та Гостомелі.

Фото: Мінрегіон Фото: Мінрегіон Фото: Мінрегіон Фото: Мінрегіон Фото: Мінрегіон Фото: Мінрегіон Фото: Мінрегіон Фото: Мінрегіон Фото: Мінрегіон Фото: Мінрегіон Фото: Мінрегіон Фото: Мінрегіон Фото: Мінрегіон Фото: Мінрегіон Фото: Мінрегіон

"Звісно, такий варіант проживання є тимчасовим. Мінрегіон зараз активно напрацьовує середньострокові та довгострокові варіанти вирішення житлових потреб та відновлення пошкодженого житлового фонду на деокупованих територіях", - наголосив профільний міністр.

Він також озвучив масштаби шкоди, завданої внаслідок російського вторгнення до Бородянки: у селищі частково або повністю зруйновано 552 приватних будинки та 24 багатоквартирних будинки, дві школи та всі адміністративні будівлі.

Зазначимо також, що 2 травня Київська ОВА повідомила, що у Бородянці та Ірпені для людей, які втратили житло, планується побудувати протягом п'яти місяців два житлові комплекси на 50 тисяч квадратних метрів кожен.