В Бородянке открыли первый в Киевской области модульный городок для потерявших кров (ФОТО)

В поселке Бородянка Киевской области 1 июня открыли первый в регионе модульный городок для внутренне перемещенных лиц. Как сообщает Министерство развития общин и территорий, на открытии присутствовали глава ведомства Алексей Чернышов вместе с премьер-министром Польши, передавшей модульный городок, Матеушем Моравецким.

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Модульный городок позволит временно расселить 352 человек, среди которых женщины, дети и пожилые люди, которые после оккупации остались без крова. Он состоит из четырех моноблоков по 40 модулей каждый.

Городок включает в себя жилые и санитарные модули (туалет/душ), стиральные, столовые, игровые и административные модули, имеет освещение и отопление, а также полностью меблирован. Напомним, что расположен он на территории стадиона.

Этот городок, как и предыдущие, установленные во Львове, были переданы правительством Польши бесплатно, включая доставку, сборку и меблировку. По словам Чернышова, следующие такие городки в Киевской области запланировано установить в Буче, Макарове, Иванкове и Гостомеле.

Фото: Минрегион Фото: Минрегион Фото: Минрегион Фото: Минрегион Фото: Минрегион Фото: Минрегион Фото: Минрегион Фото: Минрегион Фото: Минрегион Фото: Минрегион Фото: Минрегион Фото: Минрегион Фото: Минрегион Фото: Минрегион Фото: Минрегион

"Конечно, такой вариант проживания временный. Минрегион сейчас активно нарабатывает среднесрочные и долгосрочные варианты решения жилищных нужд и восстановления поврежденного жилищного фонда на деоккупированных территориях", - отметил профильный министр.

Он также озвучил масштабы ущерба, нанесенного вследствие российского вторжения в Бородянку: в поселке частично или полностью разрушены 552 частных дома и 24 многоквартирных дома, две школы и все административные здания.

Отметим при этом, что 2 мая Киевская ОВА сообщила, что в Бородянке и Ирпене для людей, потерявших жилье, планируется построить в течение пяти месяцев два жилых комплекса на 50 тысяч квадратных метров каждый.