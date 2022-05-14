Лишившихся крова жителей Бородянки пока поселят в контейнерах на стадионе (ВИДЕО)

В поселке Бородянка Киевской области, многоэтажная застройка в котором подверглась сильным разрушениям в ходе боевых действий, в ближайшее время откроют временный модульный городок для жителей, потерявших жилье.

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Как сообщает Киевская областная военная администрация, накануне объект посетили начальник ОВА Александр Павлюк вместе с исполняющим обязанности главы Бородянской общины Георгием Ерко, мэром Ирпеня Александром Маркушиным и начальником Бучанской районной военной администрации Николаем Ляшенко.

Отмечается, что в целом модульный городок будет состоять из четырех комплексов. В каждый из них входят 22 модуля для проживания, а также кухня, душ, туалет и другие необходимые технические и бытовые помещения.

Сейчас идут работы по сбору модулей и обустройству территории вокруг. Временный городок будет расположен на территории местного стадиона. 16 мая запланирована установка всех 160 модулей. Размер каждого контейнера составляет 6 на 2,5 метра.

Как указывают в обладминистрации, конструкции, из которых состоит временный городок, в Бородянку поступили в качестве помощи от правительства Польши.

Отметим при этом, что 2 мая Киевская ОВА сообщила, что в Бородянке и Ирпене планируется строительство в течение пяти месяцев двух жилых комплексов на 50 тысяч квадратных метров каждый для потерявших жилье.

Напомним также, что это уже не первый модульный городок, устанавливаемый в Украине в рамках поддержки Польши: ранее такой появился во Львове. Как заявляли недавно власти области, в ближайшее время такие городки появятся в Стрыйской, Судововишнянской и Добротворской общинах.