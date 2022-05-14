Жителів Бородянки, що втратили житло, поки поселять у контейнерах на стадіоні (ВІДЕО)

У селищі Бородянка Київської області, багатоповерхова забудова в якому зазнала сильних руйнувань під час бойових дій, найближчим часом відкриють тимчасове модульне містечко для мешканців, які втратили житло.

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Як повідомляє Київська обласна військова адміністрація, напередодні об'єкт відвідали начальник ОВА Олександр Павлюк разом із виконувачем обов'язків голови Бородянської громади Георгієм Єрком, мером Ірпеня Олександром Маркушиним та начальником Бучанської районної військової адміністрації Миколою Ляшенком.

Зазначається, що загалом модульне містечко складатиметься з чотирьох комплексів. У кожний з них входять 22 модулі для проживання, а також кухня, душ, туалет та інші необхідні технічні та побутові приміщення.

Наразі йдуть роботи зі збору модулів та облаштування території навколо. Тимчасове містечко буде розташоване на території місцевого стадіону. 16 травня заплановано встановлення всіх 160 модулів. Розмір кожного контейнера складає 6 на 2,5 метри.

Як вказують в обладміністрації, конструкції, з яких складається тимчасове містечко, до Бородянки надійшли в якості допомоги від уряду Польщі.

Зазначимо при цьому, що 2 травня Київська ОВА повідомила, що у Бородянці та Ірпені планується будівництво протягом п'яти місяців двох житлових комплексів на 50 тисяч квадратних метрів кожен для тих, хто втратив житло.

Нагадаємо також, що це вже не перше модульне містечко, яке встановлюється в Україні в рамках підтримки Польщі: раніше таке з'явилося у Львові. Як заявляла нещодавно влада області, найближчим часом такі містечка з'являться у Стрийській, Судовишнянській та Добротвірській громадах.