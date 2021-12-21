Цены на яйца за месяц выросли на 11%: когда ожидается снижение стоимости

Сезонность и повышенный предновогодний спрос со стороны потребителей гонят цену на яйца вверх.

По словам аналитика УКАБ Светланы Литвин, за последний месяц цены на яйца выросли на 11% и по состоянию на конец декабря 2021 года составляют около 40 гривен за десяток.

Комбинация двух факторов — сезонного и повышенного спроса со стороны потребителей — и привела к росту цен.

Сезонный рост цен на яйца обусловлен значительной долей хозяйств населения в общей структуре производства. Из-за понижения температуры воздуха в домохозяйствах у птицы снижается яйценоскость, чего не наблюдается на промышленных предприятиях.

К этому добавляется повышенный спрос в канун новогодних праздников, что происходит каждый год.

Эксперты отмечают: после новогодних праздников может быть небольшое понижение цены на 10-15% . Более ощутимое понижение цены будет наблюдаться с приходом тепла, ориентировочно в апреле .

Напомним, что правительство хочет ввести госрегулирование цен на крупу гречневую, сахар-песок, муку пшеничную высшего сорта, вермишель из муки высшего сорта пшеницы, молоко пастеризованное жирностью 2,5%, хлеб ржано-пшеничный, батон из пшеничной муки, яйца куриные категории С1, тушку куриную, воду минеральную негазированную, масло сливочное жирностью 72,5% и масло подсолнечное.