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Категория
Бизнес
Дата публикации

Цены на яйца за месяц выросли на 11%: когда ожидается снижение стоимости

Цены на яйца за месяц выросли на 11%: когда ожидается снижение стоимости
Фото: Depositphotos

Сезонность и повышенный предновогодний спрос со стороны потребителей гонят цену на яйца вверх.

По словам аналитика УКАБ Светланы Литвин, за последний месяц цены на яйца выросли на 11% и по состоянию на конец декабря 2021 года составляют около 40 гривен за десяток. 

Комбинация двух факторов — сезонного и повышенного спроса со стороны потребителей — и привела к росту цен. 

Сезонный рост цен на яйца обусловлен значительной долей хозяйств населения в общей структуре производства. Из-за понижения температуры воздуха в домохозяйствах у птицы снижается яйценоскость, чего не наблюдается на промышленных предприятиях.

К этому добавляется повышенный спрос в канун новогодних праздников, что происходит каждый год.

Эксперты отмечают: после новогодних праздников может быть небольшое понижение цены на 10-15%. Более ощутимое понижение цены будет наблюдаться с приходом тепла, ориентировочно в апреле.

Напомним, что правительство хочет ввести госрегулирование цен на крупу гречневую, сахар-песок, муку пшеничную высшего сорта, вермишель из муки высшего сорта пшеницы, молоко пастеризованное жирностью 2,5%, хлеб ржано-пшеничный, батон из пшеничной муки, яйца куриные категории С1, тушку куриную, воду минеральную негазированную, масло сливочное жирностью 72,5% и масло подсолнечное.

Автор:
Наталья Лошакова