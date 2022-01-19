Хлебозаводам не дали закупить дешевый газ в нужном объеме. Они ставят вопрос резкого поднятия цен на хлеб

Производители хлеба так и не смогли закупить необходимый объем газа по сниженной цене, хотя правительство заявило, что торги прошли успешно и все хлебопеки получили дешевый энергоресурс.

Для стабильной работы в последние дни января хлебозаводам нужно 2,5 миллиона кубометров газа, а газодобывающие компании предложили 17 января только 1,3 миллиона кубометров, сообщил глава совета объединения ”Укрхлебпром” Александр Васильченко в комментарии для Delo.ua.

"Производители хлебобулочных изделий сообщили правительству, какой объем газа им нужен и по какой цене они смогут купить энергоресурс. Пока еще ни на одно предприятие дешевый газ не зашел. Еще не идет речь о других отраслях пищевой промышленности, но уже даже для производителей хлеба не хватает льготного газа. Правительство сейчас решает все неувязки", — рассказал Александр Васильченко.

Как выяснилось, хлебозаводам не только не хватило газа, но и его стоимость оказалась значительно выше обещанной. В первый день торгов действительно газодобывающие предприятия предложили энергоресурс по цене в 11,6 тысячи гривен за тысячу кубометров.

Но уже на следующий день стоимость подняли, а 19 января газодобывающие компании предложили энергоресурс по цене около 20 000 гривен за тысячу кубометров, сообщил президент всеукраинской Ассоциации пекарей Юрий Дученко в комментарии для Delo.ua.

"Это уже дорого. Такую цену производители хлеба не потянут, потому что газ нужно выкупать со стопроцентной предварительной оплатой, а у предприятий нет таких денег. Это может привести к тому, что производители хлеба не обеспечат себя газом на январь-февраль, что в конечном итоге приведет к остановке предприятий", — подчеркнул Юрий Дученко.

По его словам, если производители не получат газ по льготной цене в полном объеме, то встанет вопрос шокового поднятия цены на хлеб — на 20-30% в ближайшее время.

Модель, предложенная Кабмином, может помочь отрасли справиться с энергокризисом, отмечают эксперты. Проблема в том, что на торгах по продаже льготного газа производителям социально значимых продуктов не выполняются требования постановления правительства.

Президент Всеукраинской ассоциации пекарей добавил, что если бы нормы документа выполнялись, то производители хлеба смогли продолжать выпускать продукцию без перебоев. Но в настоящее время предприятия продолжают работать в минус: они не могут заплатить за сырье и энергоносители, подытожил эксперт.

Напомним, в конце декабря 2021 года Кабмин обязал продавать производителям хлеба, молока и курятины газ украинской добычи с наценкой до 1%. В свою очередь постановлением №1433 правительство также обязало частных газодобытчиков продавать до конца апреля 20% добываемого газа на Украинской энергетической бирже.

Такое решение приняли в связи с энергокризисом, с которым столкнулись производители, в частности, социально значимых продуктов.

Представители молочной и хлебной индустрии, а также птицеводы заявляли о возможном прекращении производства в своих отраслях из-за катастрофического для них роста цен на газ до 60 гривен за кубометр с января.