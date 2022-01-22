Почему регулирование цен – это экономический маразм?

К концу года государство начало регулировать цены на продукты. "Под раздачу" сначала попали хлеб, растительное масло, затем добавили еще молоко, гречку и так далее. Сейчас добрались и до газовщиков, которых принудили поставлять газ производителям этих продуктов. Конечно, по установленным наценкам, как пострадавшим от газовых цен…

Как следствие, мы видим, что государство диктует частным компаниям, кому, что и по каким ценам и наценкам продавать. Такие игры с экономикой всегда заканчиваются дефицитом, продуктовыми картами и нищетой.

Люди, знакомые с экономической теорией, понимают, что цены – это рыночный сигнал для предпринимателей. Если цены растут, значит спрос опережает предложение, предприниматели начинают как можно быстрее увеличивать предложение нужных людям товаров и услуг. И наоборот, падение цен, в том числе в принудительном порядке, становится сигналом сбавлять объемы или отказываться от поставок вообще.

Таким образом, цены помогают решать проблемы рынка/потребителей. Это сродни болевым импульсам организма, когда боль сигнализирует нам о проблемах внутри. Как и боль, цены – это симптомы, а не причины проблемы. Поэтому решать проблему роста цен путем их искусственного сдерживания - это игнорировать экономическую теорию и расписываться в своей некомпетентности.

Важно понимать природу роста цен и знать, что с этим делать. Первое, что нужно знать, это то, что свободная экономика предполагает постоянное уменьшение реальных цен через естественное увеличение производительности труда и конкуренцию. То есть в случае отсутствия вмешательства государства в экономику путем печати денег, налогообложения и регулирования мы бы с вами жили в условиях постоянного увеличения покупательной способности и снижения цен.

Когда цены растут, знайте, это — дело чиновников. Газовый кризис в Европе стал черным лебедем, просто усилившим ущерб, созданный в течение последних двух лет украинскими чиновниками. Такое резкое увеличение цен на газ могло бы быть "белым лебедем" и стать прекрасной возможностью для развития отрасли, будь наш газовый рынок свободным, частным и конкурентным. Мы бы не зависели от импортного газа, а сами бы его экспортировали.

К сожалению, украинский рынок добычи и транспортировки газа преимущественно принадлежит государству и небольшому количеству частных олигархических групп, поэтому никакого развития там не происходит. Как следствие, сложилась ситуация, где создавшие проблему чиновники начали решать свою же проблему путем создания новых проблем. И так в геометрической прогрессии...