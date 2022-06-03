Євросоюз офіційно скасував на рік дію митних тарифів на продукцію з України

Рішення Євросоюзу на один рік призупинити дію митних тарифів на імпорт українських товарів офіційно набрало чинності. Українські виробники отримали можливість безмитно ввозити до ЄС товари.

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Про це заявила речниця Єврокомісії з питань сільського господарства й торгівлі Міріам Гарсія Феррер на брифінгу у Брюсселі.

Зазначається, що таким чином ЄС має намір прискорити розвиток тіснішого співробітництва для подолання негативних економічних наслідків вторгнення Російської Федерації в Україну.

"Регуляторні правила, що тимчасово призупиняють усі збори з імпорту, що надходить в ЄС з України, були оприлюднені сьогодні в Офіційному журналі ЄС. Вони набудуть чинності завтра, 4 червня, та будуть діяти до 5 червня 2023 року", - наголосила Міріам Гарсія.

За її словами, Єврокомісія вітає швидке ухвалення цих заходів Європарламентом і Радою ЄС.

"Це безпрецедентний крок, спрямований на розвиток економіки України, яка була значно ослаблена внаслідок російської агресії. Він допоможе подолати важку ситуацію, в якій опинились українські виробники та експортери після російського військового вторгнення", - наголосила Гарсія Феррер.

Зокрема, президент Володимир Зеленський подякував ЄС та його керівництву за рішення про скасування мит і зборів на імпорт з України.

"Дякую ЄС, президенту Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн, президенту Європейської ради Шарлю Мішелю за рішення на підтримку України. 6-й пакет санкцій посилить тиск на агресора, позбавивши прибутків від продажу нафти. Скасування на рік тарифів і квот на імпорт з підтримає виробників, зокрема аграріїв, допоможе відновленню економіки", - зазначив Зеленський у Twitter.

Нагадаємо, що постанову про зупинення дії імпортного мита для української продукції ЄС ухвалив 24 травня 2022 року. Рішення Ради ЄС діятиме рік. Воно призупинить тарифи на Український імпорт, встановлені Угодою про асоціацію України та ЄС.