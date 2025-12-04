Запланована подія 2

Податкова розповіла, як перевірити справжність фіскального чека (ВІДЕО)

фіскальний чек
ДПС розповіла, яким має бути фіскальний чек / Depositphotos

Невидача фіскального чека  чи незастосування активних реєстраторів розрахункових операцій РРО/ПРРО  становлять майже половину скарг, які отримує Державна податкова служба від українців через сервіс TAX Control. 

Як пише Delo.ua,  про це повідомила в. о. голови ДПС Леся Карнаух.

«Здавалося б, це дрібниця. Бо дуже часто на автоматі ми викидаємо чек, або взагалі не звертаємо увагу, чи отримали його. Але дрібниць не буває!» – наголосила вона. 

Вона підкреслила, що чек – це захист кожного покупця, що підтверджує покупку та дає право на повернення чи гарантію. 

Крім того, це підтвердження того, що бізнес працює відкрито і сплачує податки, але це в тому випадку, якщо чек не фальшивка.

Як перевірити чек

В ДПС зауважують, що перевірити, що чек справжній – дуже просто. Відомство оприлюднила відео, де чітко прописані 4 маркери справжнього фіскального чека.

  1. У шапці – назва підприємства і назва господарської одиниці, її адреса і код підприємства. 
  2. Далі – назва товару або послуги, їх кількість та вартість. 
  3. Обов'язкова форма оплати, податки, загальна сума.  
  4. Завжди є фіскальний номер, дата, час і номер чека.
У чеку можуть бути й інші обов'язкові реквізити та додаткова інформація, але це вже питання податкової. 

Про TAX Control

Зауважимо, ДПС запустила сервіс TAX Control, через який громадяни можуть повідомляти про порушення у торгівлі, громадському харчуванні та послугах. 

Віджет TAX Control доступний на вебпорталі Державної податкової служби у правому верхньому куті сторінки.

Через нього громадяни можуть цілодобово повідомляти про порушення, зокрема:

  • невидачу фіскального чека;
  •  торгівлю без ліцензії або з порушенням правил продажу підакцизних товарів;
  •  відмову прийняти оплату карткою; 
  • роботу без державної реєстрації;
  • використання неоформлених працівників.

Сервіс працює на будь-якому пристрої.

Автор:
Світлана Манько