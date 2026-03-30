Читати українською
Зарплаты рабочих в Украине выросли до 60 тыс. грн, но вакансий стало меньше
Рабочие специальности остаются среди самых высокооплачиваемых на платформе OLX. В некоторых случаях медиа зарплаты превышают 60 тыс. грн. Однако, несмотря на рост оплаты труда, количество вакансий в основном сокращается.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на OLX Недвижимость.
Зарплаты выросли до 40%
Повышение оплаты труда зафиксировано почти во всех профессиях. Больше всего выросли зарплаты в сфере строительства и производства.
В частности, рекордные темпы показали:
- маляр (+43% – до 40 тыс. грн)
- комплектовщик (+34% – до 28 тыс. грн)
- прораб (+33% – до 50 тыс. грн)
- каменщик (+32% – до 56 тыс. грн)
В пределах 15-20% выросли зарплаты электриков, сварщиков, монтажников, сантехников, токарей и штукатуров.
Более умеренный рост (+10-15%) наблюдался у строителей, упаковщиков, слесарей и столяров.
В производственном сегменте есть и исключения: зарплаты маляров снизились на 25%, а сварщиков – на 3%.
Вакансий стало меньше
Несмотря на повышение зарплаты, спрос со стороны работодателей в большинстве профессий сократился.
Наибольшее понижение зафиксировано:
- сварщик в строительстве – минус 89%
- плиточник – минус 52%
- маляр в производстве – минус 47%
- токарь – минус 37%
- штукатур – минус 36%
На 20-25% меньше вакансий стало для строителей, каменщиков, слесарей и столяров.
В то же время, отдельные профессии демонстрируют противоположную динамику. Наибольший рост спроса зафиксирован на:
- комплектовщиков (почти в 12 раз)
- сварщиков в производстве (более 6 раз)
- машинистов экскаватора (+47%)
- прорабов (+11%)
Кандидатов больше, чем вакансий
Несмотря на всеобщее снижение активности соискателей, конкуренция на рынке труда остается высокой. Во многих случаях количество отзывов превышает количество вакансий.
К примеру, на одну вакансию упаковщика приходится в среднем 21 отзыв, для разнорабочего – около 18 отзывов. Эти позиции работодателям закрыть самое простое.
В сегменте квалифицированных специалистов конкуренция значительно ниже. На вакансии сантехников, электриков, сварщиков, токарей или столяров приходится всего 1-3 отзыва на объявление.
Дефицит кадров сохраняется
Таким образом рынок рабочих профессий демонстрирует парадокс: зарплаты растут, но вакансий становится меньше, а дефицит квалифицированных кадров не исчезает.
Более простые позиции остаются высококонкурентными, в то время как на сложные специальности работодатели до сих пор не могут найти достаточное количество кандидатов.
Напомним, в конце 2025 года по Украине фиксировали рост спроса на вакансии с гибким графиком. Количество отзывов на такие объявления стало выше на 13%, если сравнивать декабрь 2025 года с декабрем 2024 года.