Зарплаты рабочих в Украине выросли до 60 тыс. грн, но вакансий стало меньше

рабочий человек склад производство завод
Представители рабочих профессий получают самые высокие зарплаты. / Freepik

Рабочие специальности остаются среди самых высокооплачиваемых на платформе OLX. В некоторых случаях медиа зарплаты превышают 60 тыс. грн. Однако, несмотря на рост оплаты труда, количество вакансий в основном сокращается.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на OLX Недвижимость.

Зарплаты выросли до 40%

Повышение оплаты труда зафиксировано почти во всех профессиях. Больше всего выросли зарплаты в сфере строительства и производства.

В частности, рекордные темпы показали:

  • маляр (+43% – до 40 тыс. грн)
  • комплектовщик (+34% – до 28 тыс. грн)
  • прораб (+33% – до 50 тыс. грн)
  • каменщик (+32% – до 56 тыс. грн)

В пределах 15-20% выросли зарплаты электриков, сварщиков, монтажников, сантехников, токарей и штукатуров.

Более умеренный рост (+10-15%) наблюдался у строителей, упаковщиков, слесарей и столяров.

В производственном сегменте есть и исключения: зарплаты маляров снизились на 25%, а сварщиков – на 3%.

Вакансий стало меньше

Несмотря на повышение зарплаты, спрос со стороны работодателей в большинстве профессий сократился.

Наибольшее понижение зафиксировано:

  • сварщик в строительстве – минус 89%
  • плиточник – минус 52%
  • маляр в производстве – минус 47%
  • токарь – минус 37%
  • штукатур – минус 36%

На 20-25% меньше вакансий стало для строителей, каменщиков, слесарей и столяров.

В то же время, отдельные профессии демонстрируют противоположную динамику. Наибольший рост спроса зафиксирован на:

  • комплектовщиков (почти в 12 раз)
  • сварщиков в производстве (более 6 раз)
  • машинистов экскаватора (+47%)
  • прорабов (+11%)

Кандидатов больше, чем вакансий

Несмотря на всеобщее снижение активности соискателей, конкуренция на рынке труда остается высокой. Во многих случаях количество отзывов превышает количество вакансий.

К примеру, на одну вакансию упаковщика приходится в среднем 21 отзыв, для разнорабочего – около 18 отзывов. Эти позиции работодателям закрыть самое простое.

В сегменте квалифицированных специалистов конкуренция значительно ниже. На вакансии сантехников, электриков, сварщиков, токарей или столяров приходится всего 1-3 отзыва на объявление.

Дефицит кадров сохраняется

Таким образом рынок рабочих профессий демонстрирует парадокс: зарплаты растут, но вакансий становится меньше, а дефицит квалифицированных кадров не исчезает.

Более простые позиции остаются высококонкурентными, в то время как на сложные специальности работодатели до сих пор не могут найти достаточное количество кандидатов.

Напомним, в конце 2025 года по Украине фиксировали рост спроса на вакансии с гибким графиком. Количество отзывов на такие объявления стало выше на 13%, если сравнивать декабрь 2025 года с декабрем 2024 года.

Автор:
Ярослава Тюпка