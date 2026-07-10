Вакансій із бронюванням стало більше на 25%: кому роботодавці готові платити понад 100 тис. грн

За рік кількість вакансій із можливістю бронювання зросла на 25%, кількість відгуків — на 28%, а медіанна заробітна плата — на 17% і наразі становить 35 тис. грн.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на OLX Робота.

За даними аналітиків, найбільше вакансій із бронюванням роботодавці пропонують у Київській, Дніпропетровській та Харківській областях. Водночас найвищі медіанні заробітні плати – переважно у західних областях. Лідирує Закарпатська область із медіанною зарплатою 50 тис. грн на місяць. Найчастіше роботодавці пропонують бронювання водіям, будівельникам, вантажникам та різноробочим. Водночас найвищі зарплати серед вакансій із бронюванням у штукатурів — понад 100 тис. грн на місяць.

Де в Україні найбільше вакансій із бронюванням

Найбільше вакансій із можливістю бронювання роботодавці розміщують у Київській, Дніпропетровській, Харківській, Львівській, Одеській та Запорізькій областях. До десятки регіонів із найбільшою кількістю таких пропозицій також увійшли Івано-Франківська, Волинська та Закарпатська області.

За кількістю відгуків лідерство також зберігає Київська область. Далі розташувалися Дніпропетровська, Львівська, Харківська, Івано-Франківська, Запорізька, Одеська, Волинська та Рівненська області.

Найвищі медіанні заробітні плати у вакансіях із можливістю бронювання роботодавці пропонують у Закарпатській області — 50 тис. грн на місяць. Далі йдуть Івано-Франківська та Волинська області, де медіанна зарплата становить по 45 тис. грн, а також Тернопільська область — 43 тис. грн та Рівненська — 42 тис. грн.

До регіонів із найвищими зарплатами також увійшли:

Львівська область — 40 тис. грн;

Київська область — 38 тис. грн;

Житомирська область — 37,5 тис. грн;

Полтавська область — 35,5 тис. грн.

Водночас найнижчі медіанні заробітні плати серед проаналізованих регіонів зафіксовано у Харківській області — 28 тис. грн та Чернівецькій області — 25,65 тис. грн.

Яких працівників найчастіше шукають роботодавці

Найбільше вакансій із можливістю бронювання роботодавці пропонують водіям. Також до десятки професій із найбільшою кількістю таких пропозицій увійшли будівельники, вантажники, різноробочі, продавці, автослюсарі, зварювальники, касири та комірники.

Схожою є ситуація і за кількістю відгуків. Найбільший інтерес кандидатів спостерігається до вакансій водіїв. Також серед лідерів — вакансії у категорії «Виробництво / Робітничі спеціальності» (підкатегорія «Інше»), будівельників, різноробочих, вантажників, охоронців, продавців, касирів і комірників.

Аналітики зазначають, що більшість вакансій із можливістю бронювання сьогодні припадає саме на робітничі професії. Можливість бронювання найчастіше пропонують підприємства критичної інфраструктури, виробництва, будівництва, логістики та транспорту. Саме тому серед вакансій переважають водії, будівельники, вантажники, автослюсарі, зварювальники та інші робітничі спеціальності. Водночас саме у цих сферах вже тривалий час зберігається дефіцит кадрів, тому роботодавці не лише пропонують можливість бронювання, а й конкурують за працівників рівнем заробітної плати.

Кому пропонують найвищі зарплати

Найвищі медіанні заробітні плати серед вакансій із можливістю бронювання роботодавці пропонують штукатурам — 101 250 грн на місяць. Далі у рейтингу фасадники із медіанною зарплатою 97 500 грн, рихтувальники — 87 500 грн, мулярі — 82 500 грн та плиточники — 72 500 грн.

До професій із найвищими зарплатами також увійшли:

далекобійник — 70 000 грн;

таксист — 57 500 грн;

механік — 57 500 грн;

маляр — 57 500 грн;

будівельник — 55 520 грн.

Водночас найнижчі медіанні заробітні плати серед вакансій із можливістю бронювання пропонують медсестрам — 16 750 грн, прибиральницям — 17 250 грн та касирам — 19 900 грн на місяць.

Нагадаємо, за рік в Україні зросла як кількість вакансій, доступних для людей з інвалідністю, так і рівень зарплат у таких пропозиціях. Ринок праці поступово стає більш інклюзивним: роботодавці частіше відкривають відповідні вакансії та пропонують конкурентну оплату праці. Водночас у низці професій зарплати для людей з інвалідністю навіть перевищують середньоринкові показники.