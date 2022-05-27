У разі перемоги РФ розпочнеться Третя світова війна, - Подоляк

Країни заходу розуміють, що якщо Росія не програє, то реваншизм, російський шовінізм ставатиме дедалі більшим і масштабнішим. І війна Третя світова, якої так боїться Захід точно буде.

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Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону.

"Якщо Росія не програє, то реваншизм, шовінізм російський будуть тільки набухати. Ставатимуть все більше і масштабніші. І війна Третя світова, якої вони так бояться, точно буде. Тому що Росія нас ненавидітиме набагато більше. Тому що ми принизили їх. Ми довели, що це не друга армія у світі. І вони захочуть помститися нам", - заявив він.

За його словами, інтенсивні бої пов'язані із наміром РФ забрати частину територій. Зараз Росія зібрала достатньо ресурсів на сході України і поставила на кін все, що було.

"Вони хочуть забрати хоча б частину нашої території. І тому там йдуть дуже інтенсивні бойові дії. Сьогодні говорити про те, що можна домовитися про якийсь договір, юридично, який фіксуватиме підсумки війни, неможливо. Паралельно з цим йде дипломатична робота на рівні політичних радників з погляду, а які гарантії після війни", - сказав Подоляк.

Він зазначив, що Україні обов'язково вистачить сил завершити цю війну, адже спочатку ВСУ воювали без підтримки світу, оскільки всі чекали, чи наша країна впаде під навалою загарбників.

Подоляк підкреслив, що Україні потрібно якнайшвидше надати реактивну зброю, інакше ця війна коштуватиме дорожче.

"Якщо дадуть зброю сьогодні, Бучі більше не буде. І кількість жертв з української сторони буде набагато нижчою. Вони це повинні розуміти, ми це пояснюємо. Але ви розумієте, що якщо людина боїться, емоційно боїться, і якщо вона хоче повернутися до комфорту, в якому жила до війни в Україні, це дуже важко», – зауважив радник голови ОП.

Подоляк зазначив, що війна у будь-якому разі закінчиться не сьогодні та не завтра, проте на умовах України.

"Це обов'язково, тому що це ключове. Я знову-таки повернуся, це ключове для Європи. Трансформація Росії почнеться внутрішньо, це вже не питання навіть України. Це питання безпеки Європи та глобальної безпеки. Якщо розпочнеться трансформація російської політичної системи. А вона може початися лише якщо Росія програє", – додав радник голови ОП.

Раніше Подоляк заявив про неприпустимість переведення війни в Україні в стадію замороженого конфлікту та її примирення зі втратою територій, до чого її підштовхують певні країни-партнери.