У Зеленського пообіцяли військове звільнення окупованого РФ півдня України за декілька місяців

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявляє, що окуповані Росією території півдня України будуть звільнені в наступні місяці, як тільки Україна отримає достатньо ресурсів для цього.

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Як написав він у своєму Telegram-каналі, зараз Росія дуже активно намагається сформувати в мешканців окупованого півдня думку, що Україна їх покинула, а "русский мир" прийшов надовго.

"Повна маячня. Маємо класичну російську психологічну операцію: викликати почуття смути та великої образи покинутих, а потім конвертувати це у гнів ображених. Ще раз по складах. Це – пов-на ма-яч-ня", - підкреслив Подоляк.

За словами радника голови ОП, уся українська політико-дипломатична машина сьогодні працює на те, щоб держава отримала достатню кількість зброї для звільнення громадян на окупованих територіях.

"Уся військова машина працює на те, щоб просто зараз стримати агресивний наступ ворога на сході країни. Кремль кидає в бій усе, що має, але час на нашому боці. Щойно Росія виснажиться та втратить наступальний потенціал, а Україна накопичить достатньо сил – південь нашої країни буде обов'язково звільнений. Це не питання одного дня чи місяця, але й не питання року", - заявив він.

Представник президентского офісу запевнив, що український прапор знову майорітиме, зокрема, над Херсоном, хоча й "не завтра, але швидше, ніж хтось може собі уявити".

Нагадаємо, що напередодні Подоляк жорстко відреагував на підштовхування України з боку деяких країн Заходу до заморозки конфлікту, назвавши це "найбільшим ударом у спину", проте не вказав жодних конкретних джерел таких ініціатив.

Після цього вже міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив на форумі в Давосі, що Україна відкине будь-який план із заморожування військового конфлікту з Росією, давши зрозуміти, що не задоволений відповідною ініціативою Італії, хоча й запевнив, що його колега Луїджі Ді Майо є "другом", проти якого він виступати не може. Водночас, президент Володимир Зеленський висловив невдоволення відповідними заявами в Давосі 99-річного екс-держсекретаря США Генрі Кіссинджера.