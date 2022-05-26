У Зеленского пообещали военное освобождение оккупированного РФ юга Украины через несколько месяцев

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявляет, что оккупированные Россией территории юга Украины будут освобождены в последующие месяцы, как только Украина получит достаточно ресурсов для этого.

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Как написал он в своем Telegram-канале, сейчас Россия очень активно пытается сформировать у жителей оккупированного юга мнение, что Украина их покинула, а "русский мир" пришел надолго.

"Полный бред. Есть классическая российская психологическая операция: вызвать чувство смуты и большой обиды брошенных, а затем конвертировать это в гнев обиженных", - подчеркнул Подоляк.

По словам советника главы ОП, вся украинская политико-дипломатическая машина сегодня работает на то, чтобы государство получило достаточное количество оружия для освобождения граждан на оккупированных территориях.

"Вся военная машина работает на то, чтобы прямо сейчас сдержать агрессивное наступление врага на востоке страны. Кремль бросает в бой все, что имеет, но время на нашей стороне. Как только Россия истощится и потеряет наступательный потенциал, а Украина накопит достаточно сил – юг нашей страны будет обязательно освобожден. Это не вопрос одного дня или месяца, но и не вопрос года", - заявил он.

Представитель президентского офиса заверил, что украинский флаг снова будет развеваться, в частности, над Херсоном, хотя и "не завтра, но скорее, чем кто-то может себе представить".

Напомним, что накануне Подоляк жестко отреагировал на подталкивание Украины со стороны некоторых стран Запада к замораживанию конфликта, назвав это "наибольшим ударом в спину", однако, не указал конкретных источников таких инициатив.

После этого уже министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил на форуме в Давосе, что Украина отвергнет любой план по замораживанию военного конфликта с Россией, дав понять, что недоволен соответствующей инициативой Италии, хотя и заверил, что его коллега Луиджи Ди Майо является " другом", против которого он выступать не может. В свою очередь, президент Владимир Зеленский выразил недовольство соответствующими заявлениями в Давосе 99-летнего экс-госсекретаря США Генри Киссинджера.