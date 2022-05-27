В случае победы РФ начнется Третья мировая война, - Подоляк

Страны запада понимают, что если Россия не проиграет, то реваншизм, российский шовинизм будут становиться все больше и масштабнее. И Третья мировая война, которой так боится Запад, точно будет.

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Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона.

"Если Россия не проиграет, то реваншизм, шовинизм русский будут только набухать. Будут становиться все больше и масштабнее. И война Третья мировая, которой они так боятся, точно будет. Потому что Россия будет нас ненавидеть гораздо больше. Потому что мы унизили их. Мы доказали, что это не вторая армия в мире. И они захотят отомстить нам", - заявил он.

По его словам, интенсивные бои связаны с намерением РФ забрать часть территорий. Сейчас Россия собрала достаточно ресурсов на востоке Украине и поставила на кон все, что было.

"Они хотят забрать хотя бы часть нашей территории. И потому там идут очень интенсивные боевые действия. Сегодня говорить о том, что можно договориться о каком-то договоре, юридически, который будет фиксировать итоги войны, невозможно. Параллельно с этим идет дипломатическая работа на уровне политических советников с точки зрения, а какие гарантии после войны", - сказал Подоляк.

Он отметил, что Украине обязательно хватит сил завершить эту войну, ведь первое время ВСУ воевали без поддержки мира, поскольку все ждали, упадет ли наша страна под нашествием захватчиков.

Подоляк подчеркнул, что Украине нужно как можно скорее предоставить реактивное оружие, иначе эта война будет стоить дороже.

"Если дадут оружие сегодня, Бучи больше не будет. И количество жертв с украинской стороны будет намного ниже. Они это должны понимать, мы это объясняем. Но вы понимаете, что если человек боится, эмоционально боится, и если он хочет вернуться к комфорту, в котором жил до войны в Украине, это очень тяжело", – заметил советник главы ОП.

Подоляк отметил, что война в любом случае закончится не сегодня и не завтра, однако на условиях Украины.

"Это обязательно, потому что это ключевое. Я опять-таки вернусь, это ключевое для Европы. Трансформация России начнется внутренне, это уже не вопрос даже Украины. Это вопрос безопасности Европы и глобальной безопасности. Если начнется трансформация российской политической системы. А она может начаться только если Россия проиграет", – добавил советник главы ОП.

Ранее Подоляк заявил о недопустимости перевода войны в Украине в стадию замороженного конфликта и ее примирения с потерей территорий, к чему ее подталкивают определенные страны-партнеры.