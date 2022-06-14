Імперія повинна померти: Подоляк пояснив, чому на Росію чекає поразка

Ситуація на фронті зараз тяжка, оскільки зброї у ворога дуже багато. Але при цьому країну-агресора Росію чекає поразка у війні. Китай та Індія не закриють потреби Росії в експорті нафти, а Європа згодом відмовиться від газу, а економічна ізоляція викличе "нові дев'яності".

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Про це написав радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

Він зазначив, що ситуація на фронті "в моменті" важка, тому що зброї в армії РФ справді накопичилося дуже багато. Але в будь-якому разі на Росію чекає поразка в цій війні, а в той момент, коли перший солдат перейшов кордон України, дивна "безунітазна" імперія підписала собі смертний вирок.

Подоляк назвав кілька причин цього.

"Кінець ери російської нафти. Росія десятиліттями отримувала надприбутки з продажу сировини в Європу. Введення ембарго в російську нафту і заморожування "Північного потоку - 2" закінчує цю епоху. Москва не зможе перебудуватися і продавати ті ж обсяги Китаю та Індії. Частина нафтових свердловин заморозити назавжди", - зазначив Подоляк.

Він підкреслив, що згодом Європа відмовлятиметься і від газу, шукаючи альтернативи та змінюючи виробничі ланцюжки. Це неминуче просто тому, що Росія стала неадекватним та непередбачуваним партнером, з яким не можна мати справу.

"Оскільки Росія не вміє створювати нічого крім продажу природних дарів, у середньостроковій перспективі її поступовий занепад - обов'язкова річ. Та й взагалі навіщо комусь мати в партнерах брехливу країну бухає щось міцне, але пальне, а потім обов'язково хоче когось убити чи щось вкрасти?", - констатує Подоляк.

Економічна ізоляція призведе до "нових дев'яносих". Росія – велика площею країна з великим обсягом ресурсів.

"Але навіть із таким "запасом фортеці" економіка Росії вже починає дивовижні мандрівки на дно. "Імпортозаміщення" неможливо – руками не вийшли. Тому автомобілі без подушок безпеки та склопідйомників – лише початок", - зазначає Подоляк.

Ще одна причина неминучого програшу Росії - повна втрата міжнародної репутації.

"Десятиліттями Кремль вкладав мільярди у свій образ "миротворця" і загравав з правими силами в Європі. Сьогодні неважливо, ти "правий" або "лівий" - Росія стала синонімом слова "токсичність". Москва стала не лише ізгоєм для західного світу, а й сусідів. Ніхто не хоче мати справ із Москвою, щоб завтра тебе не прийшли рятувати. Той, хто вже має, намагається дистанціюватися", - зазначає Подоляк.

За його словами, Путін феєрично розпочав епоху занепаду Росії, втрати нею будь-якої глобальної ваги.

"Росія обов'язково програє, тому що її модель нежиттєздатна. Питання в тому, коли і якою ціною. Наше завдання – забезпечити програш Росії максимально швидко. Для цього нам потрібно більше зброї", - зазначив Подоляк.

Нагадаємо, раніше радник глави Офісу президента назвав обсяг озброєнь, який потрібний Україні від Заходу, аби закінчити війну.