Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Бізнес-фронт Бізнес-фронт
Лідери фінансових ринків Лідери фінансових ринків
Найкращі фінансові директори Найкращі фінансові директори
Категорія
Політика
Дата публікації

"Забудьте про денацифікацію: в Офісі президента розповіли про реальні цілі російської агресії проти України

Михайло Подоляк, офіс президента, ОП
Фото: Офіс президента України

Російська Федерація веде війну проти України заради захоплення територій, знищення промислового потенціалу та інфраструктури і міграційної кризи.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику.
Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки.
Підтримати delo.ua

Про це радник голови Офісу президента Михайло Подоляк написав у Twitter.  

На його думку, росіяни воюють не заради "денацифікації", про яку казав президент країни-агресора Володимир Путін.  

"Реальні цілі в цій війні: захоплення територій, знищення промислового потенціалу та інфраструктури, крадіжка продовольства та металу, масові вбивства та міграційна криза", - йдеться у повідомленні. 

Подоляк додав, що домовлятися з тим, хто прийшов вбивати, немає про що.  

Нагадаємо, президент Зеленський зазначив, що під час переговорів з РФ фраз про "демілітаризацію" та "денацифікацію" не може бути, оскільки Україну ці пункти не цікавлять. Також не обговорювалися і скасування санкцій

Автор:
Анастасія Дєдковська