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"Забудьте про денацифікацію: в Офісі президента розповіли про реальні цілі російської агресії проти України
Російська Федерація веде війну проти України заради захоплення територій, знищення промислового потенціалу та інфраструктури і міграційної кризи.
Про це радник голови Офісу президента Михайло Подоляк написав у Twitter.
На його думку, росіяни воюють не заради "денацифікації", про яку казав президент країни-агресора Володимир Путін.
"Реальні цілі в цій війні: захоплення територій, знищення промислового потенціалу та інфраструктури, крадіжка продовольства та металу, масові вбивства та міграційна криза", - йдеться у повідомленні.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Подоляк додав, що домовлятися з тим, хто прийшов вбивати, немає про що.
Нагадаємо, президент Зеленський зазначив, що під час переговорів з РФ фраз про "демілітаризацію" та "денацифікацію" не може бути, оскільки Україну ці пункти не цікавлять. Також не обговорювалися і скасування санкцій