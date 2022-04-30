Подоляк заявив, що на переговорах між Україною та Росією не обговорюється скасування санкцій

Радник глави Офісу президента України, член української делегації на переговорах із РФ Михайло Подоляк заявив, що в рамках переговорного процесу не обговорюється проблематика міжнародних санкцій щодо країни-агресора.

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Про це Михайло Подоляк написав у своєму Twitter.

Він прокоментував висловлювання глави МЗС країни-агресора Сергія Лаврова про те, що на порядку денному переговорів є питання "денацифікації, визнання нових геополітичних реалій, скасування санкцій, статусу російської мови та інші".

Подоляк зазначив, що його дещо дивує схильність Лаврова "коментувати те, у чому не береш участь і що не бачиш зсередини процесу".

"На переговорах не обговорюються санкції. Тому що світ запроваджував їх за окупацію та порушення територіальної цілісності України. Причини не усунуті. Отже, санкції тільки наростатимуть", - написав Подоляк.

Він наголосив, що "денацифікацію та російську мову" російська армія цілком конкретно "обговорила" з українцями в Бучі, Гостомелі, Харкові, Волновасі і, звичайно ж, у Маріуполі".

За його словами, усі відповідні висновки назавжди вписані в історію кров'ю безневинних українських громадян.

Нагадаємо, раніше Подоляк розповів, що переговори президента України Володимира Зеленського та президента Росії Володимира Путіна відбудуться, коли будуть готові юридичні позиції.

Раніше Михайло Подоляк заявив, що Україна захищатиме себе, завдаючи ударів по складах і військових базах російських військових.