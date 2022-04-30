Подоляк заявил, что на переговорах между Украиной и Россией не обсуждается отмена санкций

Советник главы Офиса президента Украины, член украинской делегации по переговорам с РФ Михаил Подоляк заявил, что в рамках переговорного процесса не обсуждается проблематика международных санкций в отношении страны-агрессора.

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Об этом Михаил Подоляк написал в своем Twitter.

Он прокомментировал высказывания главы МИД страны-агрессора Сергея Лаврова о том, что в повестке дня переговоров есть вопросы "денацификации, признания новых геополитических реалий, отмены санкций, статуса русского языка и другие".

Подоляк отметил, что его несколько удивляет склонность Лаврова "комментировать то, в чем не участвуешь и что не видишь изнутри процесса".

"На переговорах не обговариваются санкции. Потому что мир вводил их за оккупацию и нарушение территориальной целостности Украины. Причины не устранены. Следовательно, санкции будут только нарастать", - написал Подоляк.

Он подчеркнул, что "денацификацию и русский язык" российская армия вполне конкретно "обсудила" с украинцами в Буче, Гостомеле, Харькове, Волновахе и конечно же, в Мариуполе".

По его словам, все соответствующие выводы навсегда вписаны в историю кровью невинных украинских граждан.

Напомним, ранее Подоляк рассказал, что переговоры президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина состоятся, когда будут готовы юридические позиции.

Ранее Михаил Подоляк заявил, что Украина будет защищать себя, нанося удары по складам и военным базам российских военных.