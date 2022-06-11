"Забудьте о денацификации: в Офисе президента рассказали о реальных целях российской агрессии против Украины

Российская Федерация ведет войну против Украины ради захвата территорий, уничтожения промышленного потенциала и инфраструктуры и миграционного кризиса.

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Об этом советник главы Офиса президента Михаил Подоляк написал в Twitter.

По его мнению, россияне воюют не ради "денацификации", о которой говорил президент страны-агрессора Владимир Путин.

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"Реальные цели в этой войне: захват территорий, уничтожение промышленного потенциала и инфраструктуры, воровство продовольствия и металла, массовые убийства и миграционный кризис", - говорится в сообщении.

Подоляк добавил, что договариваться с пришедшим убивать не о чем.

Напомним, президент Зеленский отметил, что во время переговоров с РФ фраз о "демилитаризации" и "денацификации" не может быть, поскольку Украину эти пункты не интересуют. Также не обсуждались и отмена санкций