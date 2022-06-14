Империя должна умереть: Подоляк объяснил, почему Россию ждет поражение

Ситуация на фронте сейчас тяжелая, поскольку оружия у врага очень много. Но при этом страну-агрессора Россию ждет поражение в войне. Китай и Индия не закроют потребности России в экспорте нефти, а Европа со временем откажется от газа, а экономическая изоляция вызовет "новые девяностые".

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Об этом написал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

Он отметил, что ситуация на фронте "в моменте" тяжелая, потому что оружия у армии РФ действительно накопилось очень много. Но в любом случае Россию ждет поражение в этой войне, а в тот момент, когда первый солдат перешел границу Украины, странная "безунитазная" империя подписала себе смертный приговор.

Подоляк назвал несколько причин этому.

"Конец эры русской нефти. Россия десятилетиями получала сверхприбыли по продаже сырья в Европу. Введение эмбарго в российскую нефть и замораживание "Северного потока – 2" заканчивает эту эпоху. Москва не сможет перестроиться и продавать те же объемы Китаю и Индии. Часть нефтяных скважин придется заморозить навсегда", - отметил Подоляк.

Он подчеркнул, что впоследствии Европа станет отказываться и от газа, ища альтернативы и меняя производственные цепочки. Это неизбежно просто потому, что Россия стала неадекватным и непредсказуемым партнером, с которым нельзя иметь дело.

"Поскольку Россия не умеет создавать ничего кроме продажи природных даров, в среднесрочной перспективе ее постепенный упадок – обязательная вещь. Да и вообще зачем кому-то иметь в партнерах лгущую страну бухает что-то крепкое, но горючее, а потом обязательно хочет кого-то убить или что-то украсть?", - констатирует Подоляк.

Экономическая изоляция приведет к "новым девяностым". Россия – большая по площади страна с большим объемом ресурсов.

"Но даже с таким "запасом крепости" экономика России уже начинает удивительные странствия ко дну. "Импортозамещение" невозможно – руками не получились. Поэтому автомобили без подушек безопасности и стеклоподъемников – только начало", - отмечает Подоляк.

Еще одна причина неизбежного проигрыша России – полная утрата интернациональной репутации.

"Десятилетиями Кремль вкладывал миллиарды в свой образ "миротворца" и заигрывал с правыми силами в Европе. Сегодня неважно, ты "правый" или "левый" – Россия стала синонимом слова «токсичность». Москва стала не только изгоем для западного мира, но и соседей. Никто не хочет иметь дел с Москвой, чтобы завтра тебя не пришли спасать. Тот, кто уже имеет, пытается дистанцироваться", - отмечает Подоляк.

По его словам, Путин феерически начал эпоху упадка России, потери ею любого глобального веса.

"Россия обязательно проигрывает, потому что ее модель нежизнеспособна. Вопрос в том, когда и какой ценой.Наша задача – обеспечить проигрыш России максимально быстро. Для этого нам нужно больше оружия", - отметил Подоляк.

Напомним, ранее советник главы Офиса президента назвал объем вооружений, который нужен Украине от Запада, чтобы закончить войну.