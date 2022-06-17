Дитячий інтернет-магазин Panama.ua виходить із групи компаній MakeUp та об'єднує зусилля з іншим інтернет-магазином товарів для дітей Pampik.com, серед співвласників якого є інвестиційна компанія Dragon Capital.

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Про це повідомляє прес-служба Panama.ua.

"Тепер два улюблені дитячі магазини українців працюватимуть пліч-о-пліч, щоб радувати корисними товарами вас, наші улюблені батьки та діточки", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у роботі магазину нічого не зміниться. Замовлення приймаються, як і раніше, і доставляються по всій Україні.

Але деякі клієнти відразу помітили, що тепер доставка товарів із сайту стала платною (49 грн), що чутливо для тих, хто замовляє якісь канцелярські дрібниці або предмети гігієни.

Як пише RAU, поки що немає інформації про подробиці угоди. Проте, як стверджують джерела, близькі до сторін угоди, відбувся звичайний обмін активами.

Найбільший гравець на ринку парфумерії та косметики в Україні – група компаній MakeUp, яка також працює щонайменше у 15 інших країнах – володіла інтернет-магазином дитячих товарів Panama.ua. Так само у переліку активів інвестиційної компанії Dragon Capital нещодавно були інтернет-магазин Parfums.ua та сайт з дитячими товарами Pampik.com.

Тому сторони обмінялися відповідними активами, щоб зосередитись на роботі в одному профільному секторі. В результаті, в управлінні MakeUp тепер будуть MakeUp.ua та Parfums.ua, а Dragon Capital контролюватиме Panama.ua та Pampik.com.

Зокрема, на підтвердження цієї інформації є новина про те, що компанія Parfums.ua почала використовувати логістику MakeUp в Україні. За рахунок цього Parfums.ua намагається зменшити свої витрати на логістику та доставку, оскільки можливості MakeUp у рази більші.

"Ми знаходимося в дружніх відносинах з командою Parfums.ua вже дуже довгий період часу. І хоча наші платформи мають частково різний фокус і пріоретизують різні категорії косметичного асортименту, загалом механіка логістичних процесів у нас подібна", - говорив керівник Makeup Сергій Волоб .

За його словами, інтеграція сервісу доставки розпочалася у тестовому режимі. Надання логістичних послуг на платформі Parfums.ua відбувається тільки в Україні, в той час як платформа Makeup доступна для користувачів більш ніж 20 країн Європи.

Але зазначалося, що про повне об'єднання платформ Makeup і Parfums.ua та формування єдиної компанії в результаті поглинання поки що не йдеться.