Детский интернет-магазин Panama.ua выходит из группы компаний MakeUp и объединяет усилия с другим интернет-магазином товаров для детей Pampik.com, среди совладельцев которого инвестиционная компания Dragon Capital.

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Об этом сообщила пресс-служба Panama.ua.

"Теперь два любимых детских магазина украинцев будут работать бок о бок, чтобы радовать полезными товарами вас, наши любимые родители и детишки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в работе магазина ничего не изменится. Заказы принимаются по-прежнему и доставляются по всей Украине.

Но некоторые клиенты сразу заметили, что теперь доставка товаров с сайта стала платной (49 грн), что чувствительно для заказывающих какие-то канцелярские мелочи или предметы гигиены.

Как пишет RAU, пока нет информации о подробностях сделки. Однако, как утверждают источники, близкие сторонам соглашения, произошел обычный обмен активами.

Крупнейший игрок на рынке парфюмерии и косметики в Украине – группа компаний MakeUp, которая также работает минимум в 15 других странах – владела интернет-магазином детских товаров Panama.ua. Точно так же в перечне активов инвестиционной компании Dragon Capital недавно были интернет-магазин Parfums.ua и сайт с детскими товарами Pampik.com.

Потому стороны обменялись соответствующими активами, чтоб сосредоточиться на работе в одном профильном секторе. В результате, в управлении MakeUp теперь будут MakeUp.ua и Parfums.ua, а Dragon Capital будет контролировать Panama.ua и Pampik.com.

В частности, в подтверждение этой информации есть новость о том, что компания Parfums.ua начала использовать логистику MakeUp в Украине. За счет этого Parfums.ua пытается уменьшить свои расходы на логистику и доставку, поскольку возможности MakeUp в разы больше.

"Мы находимся в дружеских отношениях с командой Parfums.ua уже очень долгий период времени. И хотя наши платформы имеют частично разный фокус и приоретизируют разные категории косметического ассортимента, в общем-то механика логистических процессов у нас подобная", — говорил руководитель Makeup Сергей Волобуев.

По его словам, интеграция сервиса доставки началась в тестовом режиме. Предоставление упомянутых логистических услуг на платформе Parfums.ua происходит только в Украине, в то время как платформа Makeup доступна для пользователей более 20 стран Европы.

Но отмечалось, что о полном объединении платформ Makeup и Parfums.ua и формировании единой компании в результате поглощения речь пока не идет.