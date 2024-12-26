Опора тыла: как ритейл возвращается к росту

Ритейл адаптируется к вызовам, связанным с экономической ситуацией в Украине, войной и изменением поведения потребителей. Показатели продуктового и непродуктового ритейла демонстрируют устойчивый рост, сети быстро интегрируют инновационные решения. Однако война постоянно вносит коррективы в бизнес-деятельность торговых сетей, что побуждает их находить решения, помогающие сохранить бизнес, команду и лидерские позиции на рынке.

По данным опроса Retail Association of Ukraine, проведенного среди 108 членов ассоциации, по состоянию на сентябрь 2024 года в Украине насчитывается 22 073 торговых точек в восьми ключевых сферах ритейла: продуктовый и непродуктовый ритейл, аптечная торговля, fashion, продажа техники и электроники, магазины ювелирных изделий и DIY-сегмент. Как отмечают аналитики ассоциации, рынок продолжает демонстрировать положительную динамику, ведь за январь-сентябрь было открыто 1925 магазинов, а закрыто по разным причинам 649. За этот период чистый прирост составил 1276 торговых объектов.

В Киеве и области сконцентрировано наибольшее количество магазинов – 5266. Такая тенденция уже традиционна для столицы. На втором месте Днепропетровщина с 2075 торговыми точками, из которых более 180 открылись в текущем году. Однако почти треть магазинов, как и в Киеве, по разным причинам закрывается.

Во Львове сейчас работает 1947 магазинов. Новых открыто 124, однако половину этого количества перекрывают 56 закрытых точек. Вероятно, такая тенденция вызвана насыщением рынка.

Пятерку лидеров по количеству торговых заведений дополняют Одесская и Харьковская области с 1316 и 1215 магазинами соответственно. Эти регионы вместе охватывают более половины всех работающих магазинов. Интересно, что даже в Харькове, несмотря на обстрелы, наблюдается прирост: за год открыто 20 торговых точек. Херсонщина тоже показывает положительную динамику, тогда как в Донецкой области значительный спад.

"Сегодня есть признаки того, что ритейл шаг за шагом приближается к показателям довоенного уровня. Речь идет, скорее, не о росте, а о восстановлении отрасли, которая традиционно составляет примерно 14% ВВП нашей страны. Как и украинское общество в целом, ритейлеры постепенно учатся жить и работать в условиях новой реальности, адаптируются, понемногу наращивают обороты", — комментируют в пресс-службе АТБ.

В целом в 2024 году рынок ритейла продолжил трансформацию под влиянием войны, экономических вызовов и стремительного внедрения новейших технологий. В частности, одним из главных движителей трансформационных изменений стало потребительское поведение. Украинцы все чаще ищут выгодные цены, удобные способы закупки и доставки, предпочитают локальные продукты и обращают внимание на качество.

В то же время, как свидетельствуют результаты опроса Центра Разумкова, 44,2% граждан отметили, что при покупке пищевых продуктов предпочитают более дешевые варианты, даже если они более низкого качества, а почти 45% респондентов позволяют себе покупать более качественные продукты, даже если они дороже.

Стремление поддержать украинских производителей стало важным критерием выбора для многих потребителей. По данным опроса Gradus Research, 54% респондентов предпочитают знакомые бренды. Эта тенденция свидетельствует об увеличении интереса у потребителя к украинским брендам. В то же время 37% готовы экспериментировать. Основная причина, побуждающая обратить внимание на новые бренды — желание поддержать украинское (57%), а на втором месте экономия средств (45%).

Война повлияла не только на потребительские привычки, но и на продажи по некоторым направлениям ритейла. Генеральный директор сети магазинов MYplay Татьяна Денисюк рассказала, что из-за выезда и перемещения населения внутри страны спрос на товары для детей от 0 до 3 лет снизился, но выросли другие сегменты — товары pocket money (стоимостью до 200 грн) и игрушки для детей 12+ лет.

В то же время, по ее словам, рынок постепенно восстанавливается и развивается. Если сравнивать с прошлым годом, то прирост MYplay за 9 месяцев 2024 составляет 15% в гривне. Если сравнивать с аналогичным периодом 2021-го, то компания выросла на 14% в гривне, и в основном благодаря интернет-продажам. Но о выходе на довоенные показатели продаж говорить рано, поскольку рост курса доллара за этот период составляет почти 52%.

Наши прогнозы на 2025-й очень сдержанны. Для ГК KIDDISVIT как для игрушечного бизнеса важно оценить именно динамику продаж и настроение потребителя в рождественский сезон. Это даст понимание тенденций на следующий год. В настоящее время продажи медленно растут. Прогнозируем +15–20% без учета инфляции. Несмотря на все вызовы, мы развиваемся. Планируем открывать новые магазины, но без значительных инвестиций, потому что ситуация в стране непредсказуема. Для бизнеса важна поддержка государства. Главное, что можно сделать для игрушечного бизнеса, это способствовать росту рождаемости. Демографическая ситуация катастрофическая. К сожалению, идет и миграция детей. Надеюсь, что большинство вернется после Победы и мы продолжим работать и укреплять экономику Украины. Павел Овчинников СЕО KIDDISVIT

Налоги и рабочие места как драйвер экономики

По итогам 2023 года оптовая и розничная торговля вместе обеспечили стране налогов более чем на 223,69 млрд грн, или почти 17%, в сводном бюджете Украины. Интересно, что сумма налогов от торговых заведений выросла по сравнению с 2022-м на 120%.

Ритейл продолжает быть одним из основных источников бюджетных поступлений благодаря уплате общих налогов и налогов на оплату труда. По данным RAU, за 2023 год ведущие компании отрасли ритейла заплатили более 28 млрд грн налогов на труд в виде НДФЛ, военного сбора и ЕСВ и обеспечили работой более 393 тыс. грн. работников. С восстановлением и ростом количества магазинов количество рабочих мест постепенно будет расти и дальше.

В то же время компании столкнулись с кадровым дефицитом, из-за чего вынуждены находить различные решения для его преодоления. более инклюзивным.

"Простые шаги, например обучение команды, адаптация рабочих мест или улучшение коммуникации, вносят большой вклад в создание более инклюзивной среды", — говорит HRD сети "Аврора" Ольга Правда.

В настоящее время в компании работают более 14,5 тыс. сотрудников, среди которых молодые специалисты и старшие специалисты по опыту. Также сеть "Аврора" активно сотрудничает с Центрами профессионально-технического образования. Кроме того, в сети работают 73 ветерана, из которых 20 — демобилизованные работники. Важной составляющей стратегии работы с ветеранами является обучение по улучшению взаимодействия и комфортной адаптации.

Ольга Правда отметила, что эйджизм и сексизм постепенно теряют позиции на рынке труда, особенно учитывая дефицит кадров и возрастающую потребность в разнообразии. Однако эти явления все еще существуют и могут влиять на принятие решений на разных этапах карьерного пути кандидатов. В "Авроре" пытаются противодействовать этим тенденциям.

Non-food и e-commerce набирают обороты

По данным исследования Ассоциации ритейлеров Украины, к концу первого полугодия 2024 года в секторе непродовольственного ритейла действовали более 4 тыс. торговых точек, что составляло пятую часть всех магазинов ритейла. Рост сетей свидетельствует о восстановлении этого сегмента и росте спроса на бытовую технику, гаджеты и электронику. В то же время весомую конкуренцию традиционным магазинам составляет e-commerce, представленный крупными маркетплейсами.

Согласно данным B2B-платформы Sellers Commerce, в настоящее время треть населения мира покупает в онлайне, что приносит отрасли $6 трлн. продаж более 182 млрд грн.

Компания Promodo исследовала изменения в электронной коммерции за январь-июнь 2024 года. По ее данным, в первом полугодии 2024-го количество пользователей в категории техники и электроники выросло на 14% по сравнению с прошлым годом, хотя до сих пор на 5% ниже уровня 2021 года. Это свидетельствует о том, что рынок еще не полностью восстановился до довоенных объемов, чему мешали перебои с электроснабжением и высокий спрос на электрооборудование.

Анна Гришина, директор по маркетингу сети EVA и EVA.UA, отмечает, что онлайн-продажи в компании все возрастают. По ее словам, это происходит в частности потому, что интернет-магазины могут предложить более широкий ассортимент без ограничений физической полки. Поэтому EVA развивает сеть точек выдачи и усовершенствует скорость выполнения заказов.

Влияние войны продолжается: что ждет отрасль ритейла в 2025 году

В 2024 году украинский ритейл продолжает меняться под влиянием войны, экономических вызовов и новых технологий. Диджитализация и дальше будет трансформировать розничный сегмент. Автономные магазины без кассиров станут популярны для небольших торговых площадей, а умные кассы и мобильные приложения сократят время покупки и повысят удовлетворенность клиентов. Big Data поможет ритейлерам более точно прогнозировать спрос и автоматизировать ценообразование.

К 2025 году доля e-commerce в рознице вырастет, а скорая доставка (quick commerce) станет привычной в крупных городах. Ритейлеры будут активно развивать омниканальные решения: объединение физических магазинов, онлайн-платформ, приложений и программ лояльности.

Рынок ритейла в 2025 году будет определяться цифровизацией и усилением конкуренции. Омниканальные стратегии будут интегрировать физические магазины и цифровые платформы, обеспечивая бесшовный клиентский опыт. Персонализированные предложения на основе данных станут ключевыми факторами успеха. Convenience-форматы будут набирать популярность из-за запроса на скорые покупки и готовые решения. Среди вызовов – оптимизация логистики, инфляция, дефицит кадров и инвестиции в IT-инфраструктуру, ведь конкуренция в цифровой сфере будет еще жестче. Потребители будут ожидать большей прозрачности бизнеса, особенно в сфере устойчивого развития. Марк Петкевич генеральный директор сети супермаркетов NOVUS

Анализ агентства digital-маркетинга Inweb называет ключевые тренды отрасли ритейла на 2025 год:

Расширение ассортимента украинских брендов будет расти национальным производством и новыми локальными брендами, учитывающими потребности украинцев и обеспечивающими быструю доставку Патриотический спрос усилит ценность товаров украинских производителей. Экономия потребителей. Бизнесы, предлагающие сбережения или выгодные условия, будут привлекать покупателей, концентрирующихся на базовых потребностях. Интеграция ИИ и цифровых решений. Виртуальные шоурумы, мобильные приложения и цифровые пространства, имитирующие офлайн опыт, станут популярными. ШИ будет оптимизировать логистику и улучшит обслуживание с помощью роботизированных складов, персонализированных рекомендаций и прогнозирования спроса. Развитие быстрой доставки. Спрос на скорую доставку растет, поэтому следует рассмотреть установку почтоматов или точек выдачи ближе к клиентам. Сознательный бизнес Успех будут иметь компании, инвестирующие в социальные инициативы, прозрачность и поддержку сообществ, привлекая партнерства с неприбыльными организациями для поддержки важных тем.

В текущих условиях ритейл в 2025 году ожидает уменьшение количества клиентов и, как следствие, значительное падение продаж в натуральном исчислении. Но в деньгах падения не ожидаем: основным фактором роста среднего чека будет девальвация. Следовательно, будет расти конкуренция за каждого покупателя. Многие компании, столкнувшись с уменьшением количества чеков и объемов продаж, будут пересматривать ценовую политику или оптимизировать расходы. В то же время, это открывает окно возможностей для бизнесов, готовых инвестировать в клиентскую базу, долю рынка, ведь привлечение клиентов в 2025 году может обойтись дешевле, чем в предыдущие годы. Вячеслав Склонный коммерческий директор сети "Фокстрот"

АТБ

Дата основания: 1993 год

Количество работников: 56 тыс.

АТБ является крупнейшим работодателем отрасли розничной торговли. Сеть АТБ насчитывает 1226 супермаркетов в разных уголках Украины. медицинским учреждениям, пострадавшему гражданскому населению и т.д. уже достигает почти 2 млрд грн. За прошлый год компания уплатила налоги на общую сумму 25,06 млрд грн, а по итогам 6 месяцев 2024 года — 13,26 млрд грн.

Fozzy Group

Дата основания: 1997 год

Количество работников: более 50 тыс.

Бизнес-интересы группы включают в себя продуктовый и непродуктовый ритейл, производство продуктов, логистику, банковский, ресторанный, ИТ, туристический и другие бизнесы. Имеет более 600 торговых точек по всей территории страны и более 35 000 наименований товаров. В продуктовом ритейле широко представлена сетями супермаркетов "Сильпо", Fozzy Cash & Carry, "Фора" и продуктовыми магазинами Thrash! В течение 2023 года группа уплатила налоги на общую сумму 9,61 млрд грн.

Эпицентр К

Дата основания: 2003 год

Количество работников: 33,25 тыс.

Группа компаний и самый крупный непродуктовый ритейлер Украины. Обладает крупнейшей в Украине сетью торговых центров "Эпицентр" и онлайн-магазин Epicentrk.ua. Группа лидирует в сегменте розничной торговли товарами для дома и ремонта на рынке. Группа компаний также имеет активы в производстве товаров и аграрном секторе. Общий оборот за 2023 год составил 84,4 млрд грн. По итогам 2023 года компания уплатила 7,3 млрд грн налогов, а за 6 месяцев 2024 года — 3,9 млрд грн.