Во Львове появится новый путепровод: объявлен тендер на 110 миллионов гривен
Львовский городской совет объявил новый тендер на строительство нового путепровода. Ожидаемая стоимость работ составляет 110,6 млн. грн. Новый мост должен заменить аварийную конструкцию "Укрзализныци", построенную еще в 1888 году.
Как сообщает Delo.ua, об этом пишет Zaxid.net.
История долгостроя
Путепровод, соединяющий Львов с микрорайоном Рясне, был признан аварийным еще в 2008 году. Однако попытки его заменить или отремонтировать годами сталкивались с трудом.
Строительство нового моста должно было начать еще летом 2017 года. В 2019 году стоимость работ оценивалась в 40 млн грн.
В 2020 году победителем тендера избрали ООО "Онур", которое вызвалось построить путепровод за 39 млн грн. Однако с тех пор работы так и не начали.
После этого мэрия несколько лет ежегодно закладывала деньги на первоочередные работы, однако перераспределяли их на другие объекты.
В сентябре 2024 года депутаты Львовского городского совета согласовали 46,2 млн грн кредита в "Ощадбанке" для строительства моста по ул. Ковча.
Новый тендер
23 октября "Львовавтодор" объявил новый тендер. Ожидаемая стоимость в 110,6 млн грн свидетельствует о значительном росте сметы с момента последнего объявления в 2020 году.
Новый путепровод будет построен рядом со стариком. Как сообщали в мэрии, строительство новой конструкции позволит закрыть существующий мост на ремонт, а в дальнейшем — организовать кольцевое движение на этом важном транспортном направлении.
Справка
Существующий металлический путепровод с каменными опорами по ул. Ковча имеет длину 28,5 м. Его построили в 1888 году, и под ним пролегают два железнодорожных пути. Его возраст составляет 137 лет.
