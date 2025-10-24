Запланована подія 2

Во Львове появится новый путепровод: объявлен тендер на 110 миллионов гривен

Стоимость аварийного моста по ул. Ковча выросла до 110,6 млн грн / Львовский городской совет

Львовский городской совет объявил новый тендер на строительство нового путепровода. Ожидаемая стоимость работ составляет 110,6 млн. грн. Новый мост должен заменить аварийную конструкцию "Укрзализныци", построенную еще в 1888 году.

История долгостроя

Путепровод, соединяющий Львов с микрорайоном Рясне, был признан аварийным еще в 2008 году. Однако попытки его заменить или отремонтировать годами сталкивались с трудом.

Строительство нового моста должно было начать еще летом 2017 года. В 2019 году стоимость работ оценивалась в 40 млн грн.

В 2020 году победителем тендера избрали ООО "Онур", которое вызвалось построить путепровод за 39 млн грн. Однако с тех пор работы так и не начали.

После этого мэрия несколько лет ежегодно закладывала деньги на первоочередные работы, однако перераспределяли их на другие объекты.

В сентябре 2024 года депутаты Львовского городского совета согласовали 46,2 млн грн кредита в "Ощадбанке" для строительства моста по ул. Ковча.

Новый тендер

23 октября "Львовавтодор" объявил новый тендер. Ожидаемая стоимость в 110,6 млн грн свидетельствует о значительном росте сметы с момента последнего объявления в 2020 году.

Новый путепровод будет построен рядом со стариком. Как сообщали в мэрии, строительство новой конструкции позволит закрыть существующий мост на ремонт, а в дальнейшем — организовать кольцевое движение на этом важном транспортном направлении.

Справка

Существующий металлический путепровод с каменными опорами по ул. Ковча имеет длину 28,5 м. Его построили в 1888 году, и под ним пролегают два железнодорожных пути. Его возраст составляет 137 лет.

Напомним, в прошлом году Львовский городской совет предоставил разрешение Львовскому коммунальному предприятию (ЛКП) "Зеленый город" на получение кредита от Сбербанка в объеме 718 млн грн для достройки мусороперерабатывающего завода.

Автор:
Татьяна Бессараб