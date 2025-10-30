На Тернопільщині відкрито для проїзду новий міст: споруда витримує навантаження до 100 тонн (ФОТО)

У Тернопільській області в селі Чернихівці завершилося відновлення та відкрито для проїзду стратегічно важливий металевий міст через річку Гнізна. Нова споруда витримує до 100 тонн, що багаторазово перевищує попередні показники.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Агентства відновлення.

Міст є невід'ємною частиною автомобільної дороги Р-43 (/М-19/-Ланівці-/Н-02/) і має ключове значення для логістики, економіки та соціальної інфраструктури не лише Тернопільської області, а й усієї країни, пропускаючи щодня до 10 000 транспортних засобів.

У червні міст було частково пошкоджено через порушення правил водієм вантажівки, який проігнорував обмеження ваги у 28 тонн.

Ремонтні роботи тривали три місяці. За цей час фахівці демонтували пошкоджену конструкцію, звели нові опори та змонтували новий металевий міст. Також було укріплено русло річки, влаштовано габіони на відкосах, відновлено підходи до споруди та нанесено горизонтальну розмітку.

Якість та надійність споруди підтверджені випробуваннями ДП "Національний інститут розвитку інфраструктури", який засвідчив найвищий рівень експлуатаційних вимог.

За даними Агентства відновлення металеві модульні конструкції для нового мосту були надані на безоплатній основі Японським агентством міжнародного співробітництва (JICA). Кошти на решту аварійно-відновлювальних робіт було виділено з державного бюджету.

