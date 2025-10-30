Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,01

--0,07

EUR

48,87

--0,11

Готівковий курс:

USD

42,05

41,93

EUR

49,10

48,82

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

На Тернопільщині відкрито для проїзду новий міст: споруда витримує навантаження до 100 тонн (ФОТО)

міст, вантажівки
На Тернопільщині відкрито для проїзду новий міст. / Агентство відновлення

У Тернопільській області в селі Чернихівці завершилося відновлення та відкрито для проїзду стратегічно важливий металевий міст через річку Гнізна. Нова споруда витримує до 100 тонн, що багаторазово перевищує попередні показники.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Агентства відновлення.

Міст є невід'ємною частиною автомобільної дороги Р-43 (/М-19/-Ланівці-/Н-02/) і має ключове значення для логістики, економіки та соціальної інфраструктури не лише Тернопільської області, а й усієї країни, пропускаючи щодня до 10 000 транспортних засобів.

Фото 2 — На Тернопільщині відкрито для проїзду новий міст: споруда витримує навантаження до 100 тонн (ФОТО)

У червні міст було частково пошкоджено через порушення правил водієм вантажівки, який проігнорував обмеження ваги у 28 тонн.

Ремонтні роботи тривали три місяці. За цей час фахівці демонтували пошкоджену конструкцію, звели нові опори та змонтували новий металевий міст. Також було укріплено русло річки, влаштовано габіони на відкосах, відновлено підходи до споруди та нанесено горизонтальну розмітку.

Якість та надійність споруди підтверджені випробуваннями ДП "Національний інститут розвитку інфраструктури", який засвідчив найвищий рівень експлуатаційних вимог.

Фото 3 — На Тернопільщині відкрито для проїзду новий міст: споруда витримує навантаження до 100 тонн (ФОТО)

За даними Агентства відновлення металеві модульні конструкції для нового мосту були надані на безоплатній основі Японським агентством міжнародного співробітництва (JICA). Кошти на решту аварійно-відновлювальних робіт було виділено з державного бюджету.

Нагадаємо, у Стрийському районі Львівської області завершено ремонтні роботи на мосту, який було зруйновано потужною повінню ще 17 років тому.

Автор:
Тетяна Ковальчук