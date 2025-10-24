На Івано-Франківщині через річку Рибниця встановили новий модульний міст з вантажопідйомністю до 80 тонн

На Івано-Франківщині завершують ремонт мосту через річку Рибниця на автомобільній дорозі державного значення Р-24 Татарів – Кам’янець-Подільський. Замість старої арочної споруди встановлено сучасний модульний міст. Нова конструкція має довжину понад 15 метрів і витримує навантаження до 80 тонн.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Агентства відновлення.

Новий міст на Прикарпатті

Дорога Р-24, що з’єднує Івано-Франківську, Тернопільську та Хмельницьку області, є важливим логістичним маршрутом.

Конструкція старого арочного мосту, зведеного понад сто років тому, зазнала значних руйнувань через тривалу експлуатацію. Споруду визнали аварійною та непридатною для подальшого використання.

Натомість встановлено новий модульний міст ACROW Mabey C200, наданий у межах Договору між Управлінням ООН з обслуговування проєктів (UNOPS) та компанією ACROW Corporation of America, а також у рамках спільного українсько-МБРР проєкту RELINC. Довжина нового мосту становить 15,24 метра, а вантажопідйомність - до 80 тонн.

Що вже зроблено:

для зручності місцевих мешканців зведено тимчасовий дерев’яний пішохідний міст;

демонтовано стару арочну споруду, що втратила експлуатаційну придатність;

збудовано дві монолітні залізобетонні берегові опори;

змонтовано сучасні модульні конструкції нового мосту;

завершено укладання асфальтобетонного покриття на підходах до споруди;

виконано нанесення горизонтальної дорожньої розмітки.

Наразі:

тривають роботи з укріплення берегів та облаштування системи водовідведення;

завершується асфальтування підходів до мосту;

готується монтаж бар’єрного огородження;

проводяться роботи з благоустрою прилеглої території.

Нагадаємо, на Київщині триває капітальний ремонт мосту через канал у Вишгородському районі на дорозі Р-69. Споруда зазнала руйнувань у 2022 році через збройну агресію РФ.