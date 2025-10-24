В Ивано-Франковской области через реку Рыбница установили новый модульный мост с грузоподъемностью до 80 тонн

В Ивано-Франковской области завершают ремонт моста через реку Рыбница на автомобильной дороге государственного значения Р-24 Татаров — Каменец-Подольский. Вместо старой арочной постройки установлен современный модульный мост. Новая конструкция имеет длину более 15 метров и выдерживает нагрузку до 80 тонн.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Агентства восстановления.

Новый мост на Прикарпатье

Дорога Р-24, соединяющая Ивано-Франковскую, Тернопольскую и Хмельницкую области, является важным логистическим маршрутом.

Конструкция старого арочного моста, возведенного более ста лет назад, испытала значительные разрушения из-за длительной эксплуатации. Сооружение сочли аварийным и непригодным для дальнейшего использования.

Вместо этого установлен новый модульный мост ACROW Mabey C200, предоставленный в рамках Договора между Управлением ООН по обслуживанию проектов (UNOPS) и компанией ACROW Corporation of America, а также в рамках совместного украинско-МБРР проекта RELINC. Длина нового моста составляет 15,24 метра, а грузоподъемность – до 80 тонн.

Что уже сделано:

для удобства местных жителей возведен временный деревянный пешеходный мост;

демонтировано старое арочное сооружение, утратившее эксплуатационную пригодность;

построены две монолитные железобетонные береговые опоры;

смонтированы современные модульные конструкции нового моста;

завершена укладка асфальтобетонного покрытия на подходах к сооружению;

выполнено нанесение горизонтальной дорожной разметки.

Пока:

продолжаются работы по укреплению берегов и обустройству системы водоотвода;

завершается асфальтирование подходов к мосту;

готовится установка барьерного ограждения;

производятся работы по благоустройству прилегающей территории.

Напомним, в Киевской области продолжается капитальный ремонт моста через канал в Вышгородском районе на дороге Р-69. Сооружение потерпело разрушения в 2022 году из-за вооруженной агрессии РФ.