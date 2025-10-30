В Тернопольской области открыт для проезда новый мост: сооружение выдерживает нагрузку до 100 тонн (ФОТО)

В Тернопольской области в селе Черниховцы завершилось восстановление и открыт для проезда стратегически важный металлический мост через реку Гнезна. Новое здание выдерживает до 100 тонн, что многократно превышает предыдущие показатели.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Агентства восстановления.

Мост является неотъемлемой частью автомобильной дороги Р-43 (/М-19/-Лановцы-/Н-02/) и имеет ключевое значение для логистики, экономики и социальной инфраструктуры не только Тернопольской области, но и всей страны, ежедневно пропуская до 10 000 транспортных средств.

В июне мост был частично поврежден из-за нарушения правил водителем грузовика, проигнорировавшего ограничение веса в 28 тонн.

Ремонтные работы продолжались три месяца. За это время специалисты демонтировали поврежденную конструкцию, построили новые опоры и смонтировали новый металлический мост. Также было укреплено русло реки, устроены габионы на откосах, восстановлены подходы к сооружению и нанесена горизонтальная разметка.

Качество и надежность сооружения подтверждены испытаниями ГП "Национальный институт развития инфраструктуры", подтверждающим высокий уровень эксплуатационных требований.

По данным Агентства восстановления, металлические модульные конструкции для нового моста были предоставлены на безвозмездной основе Японским агентством международного сотрудничества (JICA). Средства на остальные аварийно-восстановительные работы были выделены из государственного бюджета.

Напомним, в Стрыйском районе Львовской области завершены ремонтные работы на мосту, который был разрушен мощным наводнением еще 17 лет назад.