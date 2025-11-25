Запланована подія 2

На подъезде к Черновцам идет ремонт автодороги в направлении границы с Румынией: что известно о работах

ремонт
Восстановление дороги Черновцы – Герца / Агентство восстановления

На подъезде к Черновцам начали восстановление дорожного покрытия крупными локальными картами на участке автодороги Т-26-04 в направлении села Острица. Работы охватывают также примыкание к транспортной развязке на трассе М-19 в направлении границы с Румынией.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Агентства восстановления.

Восстановление дороги Черновцы – Герца

На подъезде к Черновцам приступили к работе по восстановлению дорожного покрытия на участке автодороги Т-26-04 в направлении села Острица. Ремонт производится большими локальными картами и охватывает также часть примыкания к транспортной развязке на трассе М-19. Это позволит улучшить проезд в зоне интенсивного движения и сложного маневрирования транспорта.

Указанный участок дороги Черновцы – Герца – КПП "Дяковцы" примыкает к объездной части города и играет важную роль в формировании транспортных потоков вокруг Черновцов. Именно через нее осуществляется движение в направлении государственной границы с Румынией, поэтому ее надлежащее техническое состояние имеет стратегическое значение для безопасности и комфорта водителей.

Во время работ дорожные службы устраняют критические повреждения и деформации покрытия, негативно влияющие на безопасность движения. Работы выполняются в пределах эксплуатационного содержания и проводятся в максимально сжатые сроки, пока разрешают погодные условия.

В связи с проведением ремонта движение автотранспорта на этом участке организовано в реверсном режиме. Водителей призывают быть внимательными, соблюдать требования дорожных знаков и заранее планировать маршрут.

Напомним, в Житомирской области продолжается ремонт дороги, которая является частью национальной транспортной системы страны. Автодорога Н-02/М-06/- Кременец – Белая Церковь – Ржищев – Канев – Софиевка имеет общую протяженность более 500 километров и пролегает через семь областей.

Автор:
Ольга Опенько