На подъезде к Черновцам идет ремонт автодороги в направлении границы с Румынией: что известно о работах

На подъезде к Черновцам начали восстановление дорожного покрытия крупными локальными картами на участке автодороги Т-26-04 в направлении села Острица. Работы охватывают также примыкание к транспортной развязке на трассе М-19 в направлении границы с Румынией.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Агентства восстановления.

Восстановление дороги Черновцы – Герца

На подъезде к Черновцам приступили к работе по восстановлению дорожного покрытия на участке автодороги Т-26-04 в направлении села Острица. Ремонт производится большими локальными картами и охватывает также часть примыкания к транспортной развязке на трассе М-19. Это позволит улучшить проезд в зоне интенсивного движения и сложного маневрирования транспорта.

Указанный участок дороги Черновцы – Герца – КПП "Дяковцы" примыкает к объездной части города и играет важную роль в формировании транспортных потоков вокруг Черновцов. Именно через нее осуществляется движение в направлении государственной границы с Румынией, поэтому ее надлежащее техническое состояние имеет стратегическое значение для безопасности и комфорта водителей.

Во время работ дорожные службы устраняют критические повреждения и деформации покрытия, негативно влияющие на безопасность движения. Работы выполняются в пределах эксплуатационного содержания и проводятся в максимально сжатые сроки, пока разрешают погодные условия.

В связи с проведением ремонта движение автотранспорта на этом участке организовано в реверсном режиме. Водителей призывают быть внимательными, соблюдать требования дорожных знаков и заранее планировать маршрут.

