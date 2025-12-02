Запланована подія 2

Финишная прямая: ремонт объездной дороги Черновцов завершается (ФОТО)

На обходе города Черновцы, являющегося критически важной частью международной дороги М-19 (Доманово – Ковель – Черновцы – Тереблече), подрядные организации завершают асфальтирование. Далее готовятся оперативно перейти к следующему приоритетному отрезку трассы, чтобы обеспечить непрерывность движения ключевым логистическим коридором.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Агентства восстановления.

Дорога М-19 имеет стратегическое значение, поскольку является одной из ключевых логистических артерий области. По этому маршруту ежедневно следуют тысячи грузовиков в направлении границы с Европейским Союзом (Румынией), что, к сожалению, ускоряет износ дорожного покрытия.

Состояние работ и следующие шаги

Спецтехника сосредоточена на транспортной развязке объездной Черновцов, где дорожники проводят ликвидацию путей и деформаций крупными локальными картами.

Параллельно с этим уже полностью подготовлен к восстановлению следующий участок трассы М-19 в пределах села Магала: изношенное дорожное покрытие на этом отрезке было отфрезировано для последующего укладки нового асфальта.

"Только что работы на развязке будут завершены, бригада сразу перейдет в следующую локацию, чтобы оперативно продолжить восстановление важного транспортного коридора", - отметили в Агентстве восстановления.

В пределах эксплуатационного содержания в первую очередь восстанавливаются именно те участки, где повреждения больше всего влияют на безопасность и непрерывность движения транспортного потока.

Напомним, в ноябре на подъезде к Черновцам приступили к возобновлению дорожного покрытия большими локальными картами на участке автодороги Т-26-04 в направлении села Острица. Работы охватывают также примыкание к транспортной развязке на трассе М-19 в направлении границы с Румынией.

Автор:
Татьяна Ковальчук