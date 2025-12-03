На Волині завершено капремонт міжнародної траси, яка веде до кордону з Польщею (ФОТО)

У Волинській області успішно завершено один із найважливіших інфраструктурних проєктів на західному кордоні — капітальний ремонт автомобільної дороги М-07 Київ – Ковель – Ягодин на під’їздах до міжнародного автомобільного пункту пропуску (МАПП) "Ягодин – Дорогуськ".

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Агентства відновлення.

Було відновлено дві ключові ділянки загальною протяжністю 1,9 км. Цей відрізок є частиною транс’європейської транспортної мережі TEN-T.

Відремонтована дорога, що веде до ПП "Ягодин – Дорогуськ" / Агентство відновлення

Капітальний ремонт став можливим завдяки фінансовій підтримці Європейського Союзу, який співфінансував 50% вартості робіт в рамках проєкту "Автомобільні пункти пропуску" за програмою "Механізм Сполучення Європи" (Connecting Europe Facility, CEF).

Допомога ЄС дозволила не лише відновити автошлях, але й значно оптимізувати транспортні потоки, зменшити негативний вплив черг на дорожнє покриття та підвищити безпеку руху на під'їздах до МАПП "Ягодин – Дорогуськ", який є найбільшим автомобільним пунктом пропуску на кордоні з Польщею.

Виконані роботи

Ремонт, що стартував у червні, включав фрезерування зношеного покриття та влаштування міцної багатошарової конструкції нового дорожнього одягу. Виконано повний комплекс заходів з організації та безпеки дорожнього руху, а також враховано вимоги щодо безбар’єрності.

Локацію після завершення проєкту відвідали представники Служби відновлення, митної та прикордонної служб, місцевих органів влади, а також міжнародні партнери, зокрема координатори проєкту Центру транспортних проєктів ЄС (CEUTP).

Відремонтовану дорогу відвідали представники Служби відновлення, митної та прикордонної служб, місцевих органів влади, а також міжнародні партнери / Агентство відновлення

Наступні кроки

Робота над покращенням інфраструктури триває. Зараз реалізується ще один проєкт за програмою CEF — будівництво паркувальної зони загальною площею 13 га. Ця зона забезпечить додаткову безпечну стоянку для 600 вантажівок, що допоможе вирішити проблему черг на узбіччях та створити комфортні умови для водіїв, які очікують проходження кордону.

Нагадаємо, в Україні планують створити першу платну дорогу – від Ковеля до пункту пропуску "Ягодин – Дорогуськ" на кордоні з Польщею. Трасу розширять і модернізують, проте точна дата запуску ще не визначена.