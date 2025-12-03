На Волыни завершен капремонт международной трассы, ведущей к границе с Польшей (ФОТО)

В Волынской области успешно завершен один из важнейших инфраструктурных проектов на западной границе — капитальный ремонт автомобильной дороги М-07 Киев — Ковель — Ягодин на подъездах к международному автомобильному пункту пропуска (МАПП) "Ягодин — Дорогуск".

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Агентства восстановления.

Были восстановлены два ключевых участка общей протяженностью 1,9 км. Этот участок является частью трансъевропейской транспортной сети TEN-T.

Отремонтированная дорога, ведущая к ПП "Ягодин - Дорогуск" / Агентство восстановления

Капитальный ремонт стал возможным благодаря финансовой поддержке Европейского Союза, софинансировавшего 50% стоимости работ в рамках проекта "Автомобильные пункты пропуска" по программе "Механизм Соединения Европы" (Connecting Europe Facility, CEF).

Помощь ЕС позволила не только восстановить автодорогу, но и значительно оптимизировать транспортные потоки, уменьшить негативное влияние очередей на дорожное покрытие и повысить безопасность движения на подъездах к МАПП "Ягодин - Дорогуск", которое является крупнейшим автомобильным пунктом пропуска на границе с Польшей.

Выполненные работы

Ремонт, стартовавший в июне, включал фрезерование изношенного покрытия и устройство прочной многослойной конструкции новой дорожной одежды. Выполнен полный комплекс мероприятий по организации и безопасности дорожного движения, а также учтены требования по безбарьерности.

Локацию по завершении проекта посетили представители Службы восстановления, таможенной и пограничной служб, местных органов власти, а также международные партнеры, в том числе координаторы проекта Центра транспортных проектов ЕС (CEUTP).

Отремонтированную дорогу посетили представители Службы восстановления, таможенной и пограничной служб, местных органов власти, а также международные партнеры / Агентство восстановления

Следующие шаги

Работа по улучшению инфраструктуры продолжается. Сейчас реализуется еще один проект по программе CEF – строительство парковочной зоны общей площадью 13 га. Эта зона обеспечит дополнительную безопасную стоянку для 600 грузовиков, что поможет решить проблему очередей на обочинах и создать комфортные условия для водителей, ожидающих прохождения границы.

Напомним, в Украине планируют создать первую платную дорогу – от Ковеля до пункта пропуска " Ягодин – Дорогуск " на границе с Польшей. Трассу расширят и модернизируют, однако точная дата запуска еще не определена.