Враг снова атаковал энергетику: обесточения зафиксированы в восьми областях

В результате очередной ночной атаки российских войск по объектам энергетической инфраструктуры в Украине были обесточены потребители в ряде регионов.

Как сообщает Delo.ua, об этом сообщил заместитель министра энергетики Украины Роман Андарак во время брифинга по ситуации в энергосистеме.

По его словам, перебои с электроснабжением фиксировались в Одесской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и Черниговской областях. Аварийно-восстановительные работы энергетики приступили еще ночью.

В Одесской и Житомирской области ремонтные работы продолжаются, специалисты работают над восстановлением электроснабжения для потребителей.

В Черниговской области в результате вражеских обстрелов поврежден объект энергетической инфраструктуры, что привело к обесточению ряда населенных пунктов. Восстановление электроснабжения начнется после стабилизации ситуации безопасности.

В Киеве и Киевской области также продолжаются восстановительные работы. На части правого и левого берегов столицы используются экстренные отключения. В то же время происходит постепенный переход от аварийных ограничений к прогнозируемым графикам почасовых отключений.

Кроме того, из-за неблагоприятных погодных условий без электроснабжения остаются 161 населенный пункт в Киевской области, 48 – в Закарпатской, 36 – в Днепропетровской и 15 – в Черниговской областях. Ремонтные бригады облэнерго работают над восстановлением поврежденных линий.

В настоящее время в большинстве регионов Украины действуют графики почасовых отключений. В Киеве и Киевской области, а также в Одесской, Харьковской и Донецкой областях используются аварийные графики. Их продолжительность может изменяться в зависимости от понижения температуры воздуха.

Добавим, в результате очередной вражеской атаки на энергетическую инфраструктуру Одесщины без электроснабжения остаются около 33,5 тысяч семей.