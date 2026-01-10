Аварийные отключения и тысячи потребителей без света: последствия ночной атаки

В ночь на 10 января российские войска снова нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины. В результате атаки на Днепропетровщине было обесточено более 130 тысяч потребителей.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэнерго.

В Киеве и Киевской области продолжаются работы по возобновлению стабильного электроснабжения после предварительных обстрелов. В течение суток энергетикам удалось вернуть свет более 350 тысяч потребителей в столице. В то же время в Киевской области около 10 тысяч абонентов, преимущественно в Броварском районе, до сих пор остаются без электроэнергии.

Из-за повреждений сетей на левобережье Киева и в отдельных районах Киевской области введены аварийные отключения. На правобережье столицы действуют графики почасовых отключений электроэнергии.

Долгосрочно обесточенными остаются потребители в прифронтовых и приграничных регионах страны. Именно там ситуация самая сложная, поскольку проведение восстановительных работ осложнено постоянными боевыми действиями.

В большинстве регионов Украины применяются вынужденные ограничения электроснабжения — графики почасовых отключений для населения и ограничения мощности для промышленности. Актуальную информацию потребителям рекомендуют проверять на официальных ресурсах операторов системы распределения в своих регионах.

Аварийно-восстановительные работы продолжаются в круглосуточном режиме. Энергетики работают непрерывно, чтобы быстрее стабилизировать работу энергосистемы и вернуть свет в дома украинцев.

Напомним, 9 января из-за вражеских обстрелов объектов критической инфраструктуры в части районов Киева возникли перебои с теплоснабжением и горячей водой. Также поезда метро на "красной" линии курсируют с переменами, а на левом берегу столицы организовано движение дублирующих автобусных маршрутов вместо троллейбусов и трамваев.