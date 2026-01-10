Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,99

+0,27

EUR

50,18

+0,25

Наличный курс:

USD

43,45

43,25

EUR

50,70

50,50

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Аварийные отключения и тысячи потребителей без света: последствия ночной атаки

лампочка
Россия снова атаковала энергоинфраструктуру

В ночь на 10 января российские войска снова нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины. В результате атаки на Днепропетровщине было обесточено более 130 тысяч потребителей.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэнерго.

В Киеве и Киевской области продолжаются работы по возобновлению стабильного электроснабжения после предварительных обстрелов. В течение суток энергетикам удалось вернуть свет более 350 тысяч потребителей в столице. В то же время в Киевской области около 10 тысяч абонентов, преимущественно в Броварском районе, до сих пор остаются без электроэнергии.

Из-за повреждений сетей на левобережье Киева и в отдельных районах Киевской области введены аварийные отключения. На правобережье столицы действуют графики почасовых отключений электроэнергии.

Долгосрочно обесточенными остаются потребители в прифронтовых и приграничных регионах страны. Именно там ситуация самая сложная, поскольку проведение восстановительных работ осложнено постоянными боевыми действиями.

В большинстве регионов Украины применяются вынужденные ограничения электроснабжения — графики почасовых отключений для населения и ограничения мощности для промышленности. Актуальную информацию потребителям рекомендуют проверять на официальных ресурсах операторов системы распределения в своих регионах.

Аварийно-восстановительные работы продолжаются в круглосуточном режиме. Энергетики работают непрерывно, чтобы быстрее стабилизировать работу энергосистемы и вернуть свет в дома украинцев.

Напомним, 9 января из-за вражеских обстрелов объектов критической инфраструктуры   в части районов Киева возникли перебои   с теплоснабжением и горячей водой. Также поезда метро на "красной" линии курсируют с переменами, а на левом берегу столицы организовано движение дублирующих автобусных маршрутов вместо троллейбусов и трамваев.

Автор:
Татьяна Гойденко