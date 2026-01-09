Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,99

+0,27

EUR

50,18

+0,25

Наличный курс:

USD

43,40

43,25

EUR

50,70

50,45

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Киев после атаки РФ: Кличко рассказал о работе служб и пунктах обогрева

обогрев
Городские службы работают в режиме чрезвычайной ситуации / КГГА

После массированной атаки РФ на критическую инфраструктуру Киева, городские службы работают в режиме чрезвычайной ситуации.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил городской голова Виталий Кличко.

Киев без тепла и воды

Отмечается, что коммунальщики вместе с энергетиками работают над тем, чтобы восстановить электро-, тепло- и водоснабжение дома киевлян после массированной атаки врага на критическую инфраструктуру столицы.

"Половина многоквартирных домов Киева - почти 6 тысяч - без теплоснабжения из-за поврежденных элементов критической инфраструктуры. Части домов надеемся подать тепло уже сегодня вечером", - отметил Кличко.

В столице также наблюдаются перебои с водоснабжением. Пока его уже восстановили в Печерском районе, а на левобережье Киева подачу воды восстанавливают постепенно. Для полноценной работы системы нужно время. В то же время в городских властях отмечают: на верхние этажи вода подается с помощью подкачивающих насосов, которые не работают без электроэнергии, поэтому даже после возобновления услуги в районе на последних этажах домов вода может временно отсутствовать.

Кроме того, в Киеве развернули более 1200 пунктов обогрева и несокрушимости. Там можно согреться, получить горячие напитки и еду, а также зарядить телефоны, павербанки и другие устройства. В этом году сеть таких пунктов была расширена: около 200 из них работают в торговых центрах города.

Напомним, что в результате повреждений элементов критической инфраструктуры значительная часть жилых и других зданий временно осталась без отопления. Воду из домовых систем в этих зданиях оперативно слили, чтобы уберечь трубопроводы от повреждений, пока будет продолжаться восстановление тепла.

Ранее мэр столицы Виталий Кличко также сообщил, что половина многоквартирных домов Киева без теплоснабжения из-за поврежденной массированной атакой врага критической инфраструктуры.

Также в городе перебои с водоснабжением. Поэтому Кличко призвал киевлян временно уехать из города

Автор:
Ольга Опенько