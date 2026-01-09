Киев после атаки РФ: Кличко рассказал о работе служб и пунктах обогрева

После массированной атаки РФ на критическую инфраструктуру Киева, городские службы работают в режиме чрезвычайной ситуации.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил городской голова Виталий Кличко.

Киев без тепла и воды

Отмечается, что коммунальщики вместе с энергетиками работают над тем, чтобы восстановить электро-, тепло- и водоснабжение дома киевлян после массированной атаки врага на критическую инфраструктуру столицы.

"Половина многоквартирных домов Киева - почти 6 тысяч - без теплоснабжения из-за поврежденных элементов критической инфраструктуры. Части домов надеемся подать тепло уже сегодня вечером", - отметил Кличко.

В столице также наблюдаются перебои с водоснабжением. Пока его уже восстановили в Печерском районе, а на левобережье Киева подачу воды восстанавливают постепенно. Для полноценной работы системы нужно время. В то же время в городских властях отмечают: на верхние этажи вода подается с помощью подкачивающих насосов, которые не работают без электроэнергии, поэтому даже после возобновления услуги в районе на последних этажах домов вода может временно отсутствовать.

Кроме того, в Киеве развернули более 1200 пунктов обогрева и несокрушимости. Там можно согреться, получить горячие напитки и еду, а также зарядить телефоны, павербанки и другие устройства. В этом году сеть таких пунктов была расширена: около 200 из них работают в торговых центрах города.

Напомним, что в результате повреждений элементов критической инфраструктуры значительная часть жилых и других зданий временно осталась без отопления. Воду из домовых систем в этих зданиях оперативно слили, чтобы уберечь трубопроводы от повреждений, пока будет продолжаться восстановление тепла.

Также в городе перебои с водоснабжением. Поэтому Кличко призвал киевлян временно уехать из города