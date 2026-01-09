Київ після атаки РФ: Кличко розповів про роботу служб та пункти обігріву

Після масованої атаки РФ на критичну інфраструктуру Києва міські служби працюють у режимі надзвичайної ситуації.

Як пише Delo.ua, про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

Київ без тепла і води

Зазначається, що комунальники разом з енергетиками працюють над тим, аби відновити електро-, тепло- та водопостачання в домівки киян після масованої атаки ворога на критичну інфраструктуру столиці.

"Половина багатоквартирних будинків Києва - майже 6 тисяч - наразі без теплопостачання через пошкоджені елементи критичної інфраструктури. Частині будинків сподіваємося подати тепло вже сьогодні ввечері", - зазначив Кличко.

У столиці також спостерігаються перебої з водопостачанням. Наразі його вже відновили в Печерському районі, а на лівобережжі Києва подачу води відновлюють поступово. Для повноцінної роботи системи потрібен час. Водночас у міській владі наголошують: на верхні поверхи вода подається за допомогою підкачувальних насосів, які не працюють без електроенергії, тож навіть після відновлення послуги в районі на останніх поверхах будинків вода може тимчасово бути відсутньою.

Крім того, в Києві розгорнули понад 1200 пунктів обігріву та незламності. Там можна зігрітися, отримати гарячі напої й їжу, а також підзарядити телефони, павербанки та інші пристрої. Цього року мережу таких пунктів розширили: близько 200 із них працюють у торговельних центрах міста.

Нагадаємо, що внаслідок пошкоджень елементів критичної інфраструктури значна частина житлових та інших будівель тимчасово залишилась без опалення. Воду з будинкових систем в цих будівлях оперативно злили, щоб уберегти трубопроводи від пошкоджень, поки триватиме відновлення тепла.

Також у місті перебої з водопостачанням. Тому Кличко закликав киян тимчасово виїхати з міста