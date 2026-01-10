Аварійні відключення та тисячі споживачів без світла: наслідки нічної атаки

У ніч на 10 січня російські війська знову завдали ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури України. Внаслідок атаки на Дніпропетровщині було знеструмлено понад 130 тисяч споживачів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Міненерго.

У Києві та Київській області тривають роботи з відновлення стабільного електропостачання після попередніх обстрілів. Протягом доби енергетикам вдалося повернути світло більш ніж 350 тисячам споживачів у столиці. Водночас на Київщині близько 10 тисяч абонентів, переважно в Броварському районі, досі залишаються без електроенергії.

Через пошкодження мереж на лівобережжі Києва та в окремих районах Київської області запроваджені аварійні відключення. На правобережжі столиці діють графіки погодинних відключень електроенергії.

Довгостроково знеструмленими залишаються споживачі у прифронтових та прикордонних регіонах країни. Саме там ситуація є найскладнішою, оскільки проведення відновлювальних робіт ускладнене постійними бойовими діями.

У більшості регіонів України наразі застосовуються вимушені обмеження електропостачання — графіки погодинних відключень для населення та обмеження потужності для промисловості. Актуальну інформацію споживачам рекомендують перевіряти на офіційних ресурсах операторів системи розподілу у своїх регіонах.

Аварійно-відновлювальні роботи тривають у цілодобовому режимі. Енергетики працюють безперервно, аби якнайшвидше стабілізувати роботу енергосистеми та повернути світло в домівки українців.

Нагадаємо, 9 січня через ворожі обстріли об’єктів критичної інфраструктури в частині районів Києва виникли перебої з теплопостачанням і гарячою водою. Також поїзди метро на "червоній" лінії курсують зі змінами, а на лівому березі столиці організовано рух дублюючих автобусних маршрутів замість тролейбусів та трамваїв.