Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,99

+0,27

EUR

50,18

+0,25

Готівковий курс:

USD

43,45

43,25

EUR

50,70

50,50

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Аварійні відключення та тисячі споживачів без світла: наслідки нічної атаки

лампочка
Росія знову атакувала енергоінфраструктуру

У ніч на 10 січня російські війська знову завдали ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури України. Внаслідок атаки на Дніпропетровщині було знеструмлено понад 130 тисяч споживачів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Міненерго.

У Києві та Київській області тривають роботи з відновлення стабільного електропостачання після попередніх обстрілів. Протягом доби енергетикам вдалося повернути світло більш ніж 350 тисячам споживачів у столиці. Водночас на Київщині близько 10 тисяч абонентів, переважно в Броварському районі, досі залишаються без електроенергії.

Через пошкодження мереж на лівобережжі Києва та в окремих районах Київської області запроваджені аварійні відключення. На правобережжі столиці діють графіки погодинних відключень електроенергії.

Довгостроково знеструмленими залишаються споживачі у прифронтових та прикордонних регіонах країни. Саме там ситуація є найскладнішою, оскільки проведення відновлювальних робіт ускладнене постійними бойовими діями.

У більшості регіонів України наразі застосовуються вимушені обмеження електропостачання — графіки погодинних відключень для населення та обмеження потужності для промисловості. Актуальну інформацію споживачам рекомендують перевіряти на офіційних ресурсах операторів системи розподілу у своїх регіонах.

Аварійно-відновлювальні роботи тривають у цілодобовому режимі. Енергетики працюють безперервно, аби якнайшвидше стабілізувати роботу енергосистеми та повернути світло в домівки українців.

Нагадаємо, 9 січня через ворожі обстріли об’єктів критичної інфраструктури в частині районів Києва виникли перебої з теплопостачанням і гарячою водою. Також  поїзди метро на "червоній" лінії курсують зі змінами, а на лівому березі столиці організовано рух дублюючих автобусних маршрутів замість тролейбусів та трамваїв.

Автор:
Тетяна Гойденко