Уряд розширив програму виплат для енергетиків і комунальників / Дія

В Україні розширили програму фінансової підтримки для працівників енергетичної та комунальної сфер. Відтепер подати заявку на отримання виплат можна через портал "Дія" до 15 квітня. До оновленої програми включили нові категорії підприємств.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Дію".

Зокрема, йдеться про компанії, які брали участь у ліквідації наслідків обстрілів та аварій за зверненням обласних військових адміністрацій або Київська міська військова адміністрація. Також можливість подати заявку отримали підприємства, які не встигли зробити це раніше.

Після формування списків отримувачів їх передадуть до банків. Працівники отримають відповідні сповіщення у застосунку "Дія", а кошти будуть зараховані найближчим часом.

Уряд наголошує, що цифровізація процесу дозволяє зробити механізм підтримки більш доступним і оперативним для працівників, які забезпечують стабільну роботу критичної інфраструктури в умовах війни.

Розробку сервісу на порталі "Дія" підтримав проєкт "Цифровізація для зростання, доброчесності та прозорості" (UK DIGIT), який реалізує Фонд Євразія за фінансування UK Dev у партнерстві з Фонд Східна Європа.

Нагадаємо, у лютому Кабмін спрямував 246,4 млн грн на фінансову допомогу спеціалістам аварійно-відновлювальних бригад, які займалися стабілізацією енергосистеми у січні.

Автор:
Тетяна Гойденко